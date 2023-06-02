156 идей для достижения технологического лидерства в различных отраслях промышленности России представлены на финале XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьники, студенты и молодые специалисты продемонстрировали накопленные профессиональные знания и навыки, обменялись опытом с коллегами, получили ценные наставления от экспертов и нашли единомышленников. Участники 39 команд чемпионов и призеров получат дополнительные баллы ЕГЭ, привилегии при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также карьерные перспективы.

«На протяжении XI сезона «CASE-IN» участники развивали тему «Технологическое лидерство»: решали кейсы и выполняли задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями, – рассказал основатель и сопредседатель чемпионата «CASE-IN» Артем Королев. – До финала сумели дойти 156 молодежных команд – это 660 участников Школьной и Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов, Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство» и Специальной лиги ПАО «Т Плюс».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что «CASE-IN» уже 11 лет обеспечивает высокую конкурентную среду для развития отраслевой молодежи.

«Чемпионат пятый раз проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Благодаря проекту участники получают личностные и карьерные перспективы, а также осваивают компетенции, которые в будущем помогут адаптироваться и раскрыться на рабочем месте, - рассказал Алексей Агафонов. – Лучшие команды получили призы: у школьников это дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры, у студентов — льготные условия для зачисления в магистратуру, а молодые специалисты войдут в управленческий кадровый резерв компаний. Сегодня «инженер России» - звучит гордо. Ставьте перед собой амбициозные задачи и стремитесь к своей мечте. И пусть те эмоции, которые вы испытали на финале, будут драйвером для достижения новых побед. Я уверен, у вас все получится! А мы обязательно поможем вам во всех начинаниях. Приглашаем попробовать себя в других наших проектах, конкурсах и олимпиадах. Для вас это новый шанс заявить о себе».

На протяжении трех дней команды представляли экспертному сообществу свои проекты. В награждении авторов лучших решений приняли участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и отраслевых компаний-партнеров проекта.

Финал прошел на площадке партнера чемпионата НИТУ МИСИС, с которым «CASE-IN» связывает более 10 лет сотрудничества. Университет с 2014 года является соорганизатором Студенческой лиги, а учащиеся вуза принимают активное участие в соревнованиях, неоднократно завоевывая кубки и медали.

От имени гостеприимных хозяев участников приветствовала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова: «Для обучающихся «CASE-IN» – это возможность применить на практике полученные знания, попробовать свои силы в решении реальных производственных задач, разработанных бизнес-партнерами чемпионата. В этом году в финале по направлениям «Горное дело», «Металлургия», «Горные машины и оборудование» участвовали три команды НИТУ МИСИС. Они продемонстрировали высокий уровень фундаментальной и практической подготовки и достойно справились с решением кейсов. Победители и призеры «CASE-IN» получат дополнительные баллы при поступлении в магистратуру Университета МИСИС».

В первый день финала, 30 мая, перед экспертами выступали самые юные участники соревнования – школьники, а также будущие специалисты горнодобывающей промышленности и энергетики. В награждении триумфаторов приняли участие начальник управления подбора и развития персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) Наталия Петухова, генеральный директор ООО «Майкромайн Рус» Борис Курцев, руководитель по персоналу дивизиона горнорудный АО МХК «ЕвроХим» Михаил Лебедев, менеджер по технологии и развитию компании «Казаньоргсинтез» Руслан Хайров, представители вузов – партнеров чемпионата.

Традиционным партнером «горных» направлений Студенческой лиги выступает компания «АЛРОСА». Начальник управления подбора и развития персонала Наталия Петухова отметила, что финалисты чемпионата прошли сложный путь отборочных соревнований и вне зависимости от итоговых результатов уже являются победителями.

«Мы живем в век высоких технологий, поэтому чтобы не отстать от времени, необходимо проявлять любознательность, отслеживать все новейшие технологии и тренды в профессии, а также не останавливаться в развитии. После окончания вуза перед сегодняшними студентами на рабочих местах будут поставлены глобальные задачи. И решая их, они будут способствовать выходу России в технологические лидеры мирового масштаба», - считает Наталия Петухова.

Также финалистов поздравил генеральный директор ООО «Майкромайн Рус» Борис Курцев. Компания, внедряя в соревновательную часть чемпионата свои технологичные разработки, ежегодно помогает студентам-горнякам и геологам находить наиболее эффективные решения кейсов в направлениях «Горное дело» и «Геологоразведка».

«То, что вы находитесь здесь, на площадке финала чемпионата «CASE-IN», свидетельствует о том, что вам небезразлично будущее промышленного комплекса и нашей страны. На вашем профессиональном пути могут встречаться поражения, но вы всегда должны находить в себе силы подниматься и идти вперед, чтобы стать высококвалифицированными специалистами», - напутствовал студентов Борис Курцев.

Руководитель по персоналу дивизиона горнорудный ЕвроХим Михаил Лебедев поделился, что чемпионат CASE-IN – эффективная площадка для коммуникации со студентами профильных для компании вузов и специальностей: «У перспективных студентов, которые не боятся больших вызовов и задач и готовы реализовать на реальном производстве свой потенциал и инновационные идеи, есть возможность заявить о себе. У компании есть возможность рассмотреть талантливых студентов и предложить им стажировку и практику на реальном современном и безопасном производстве».

Будущим специалистам горнодобывающей промышленности алмазодобывающая компания АЛРОСА предложила представить передовые технологии ведения горных работ, обеспечивающие безопасную и бесперебойную работу карьера «Юбилейный» в Республике Саха (Якутия), а также разработать мероприятия, которые сократят время обслуживания самоходной техники и повысят эффективность работы ремонтного персонала.

В направлении «Горное дело» на высшую ступень пьедестала поднялась команда Санкт-Петербургского горного университета «Миллион карат»: Сергей Бархатов (капитан), Андрей Васильев, Егор Расторгуев и Владимир Титов. Серебро - у команды «Роза Ветров» Белгородского государственного национального исследовательского университета: Евгений Карташов (капитан), Артём Телешенко, Артем Чистяков. На третьем месте расположились студенты Иркутского национального исследовательского технического университета Алёна Мелехина (капитан), Максим Батраков, Владислав Ерофеев, Никита Ефремов из команды Diamonds of Siberia.

Чемпионом в направлении «Горные машины и оборудование» второй год подряд стала команда «Гора ветров»: студенты филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске Анастасия Сохорева (капитан), Бобур Абдуллаев, Наталья Волынкина – двукратные победители «CASE-IN». Второе место заняли студенты Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова Даниил Шахов (капитан), Дарья Зубова и Семён Семенист, объединенные в команду «Шелковица». Бронзу получила команда Российского университета дружбы народов «Горный Альянс»: Карим Тогола (капитан), Маргарита Бочарова, Леонид Кондратьев и Иван Рыжий.

В Школьной лиге инновационные решения представили старшеклассники 9–11 классов из Москвы, республик Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Оренбургской, Челябинской и Ярославской областей, Алтайского и Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. По заданию компании СИБУР – партнера Школьной лиги 12 команд проанализировали место одного из крупнейших производителей полиэтилена и единственного производителя поликарбоната в России ПАО «Казаньоргсинтез» в производственной цепочке компании и предложили перспективные направления развития предприятия с учетом реализации принципов импортозамещения.

Менеджер по технологии и развитию компании «Казаньоргсинтез» Руслан Хайров отметил, что, ознакомившись с презентациями школьников, специалисты СИБУР были приятно удивлены и почерпнули для себя свежие идеи для возможной реализации.

«Финалисты, работая в условиях ограниченного объема информации, сумели создать конкурентоспособные проекты. Двигайтесь только вперед, открывайте новые для себя направления и никогда не опускайте рук!», - сказал Руслан Хайров.

К юным финалистам обратился член Зала славы «CASE-IN», профессор кафедры гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии Национального исследовательского университета «МЭИ» Константин Суслов: «Я рад видеть на одной площадке большое количество талантливых школьников, которые нашли в себе силы преодолеть все трудности и дойти до финала. Участие в «CASE-IN» – это ваша ступенька во взрослую жизнь. Желаю вам оставаться такими же инициативными! Помните, что ваша профессиональная карьера и жизненный путь зависят только от вас!».

Лучшей стала команда «Мальчики-зайчики»: учащиеся школы №1580 г. Москвы Владимир Ревин (капитан), Архип Бирюков, Иван Гребенников и Николай Демин получили золотые медали, став уже двукратными чемпионами Школьной лиги. Следом расположилась команда «Атомы белого фосфора»: учащиеся школы №32 г. Озерск Макар Лабин (капитан), Владимир Воробьев, Иван Иванов и Никифор Малышев. Замкнула призовую тройку команда «Умницы» в составе учащихся лицея №86 г. Ярославль капитана Дарьи Казаковой и Миланы Молотковой.

31 мая определены сильнейшие в соревновании будущих специалистов нефтехимической промышленности, энергетики, геологоразведки, строительства и инженерного проектирования, а также действующих работников компании ПАО «Т Плюс». Победителям вручили заслуженные награды заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин, директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда, директор по персоналу АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Байрта Первеева, технический директор ООО «Майкромайн Рус» Григорий Федотов, эксперт развития бренда работодателя, адаптации и корпоративной культуры АО «НИПИГАЗ» Татьяна Бесхлебная, старший менеджер проекта «Внедрение ЭКОНС и цифровые доски эффективности» СИБУР Иван Киселев, заместитель главного инженера по тепловым сетям - руководитель департамента тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Юрий Григорьев.

Приветствуя участников финала, заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин подчеркнул: «Своим участием в чемпионате и достижениями вы подтверждаете популярность инженерного образования среди молодежи. Наша задача сегодня – увеличить количество подобных проектов, чтобы еще больше школьников сдавали ЕГЭ по физике и другим профильным предметам, а выпускники вузов трудоустраивались в ведущие инженерные компании и своей работой сохраняли технологический суверенитет страны».

Защиты решений кейсов в направлении «Электроэнергетика» длились два дня. В первый день были разыграны путевки в суперфинал, которые получили 6 студенческих команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Волжского, Смоленска и Ставрополя. Во второй день финала экспертная комиссия определила триумфаторов направления.

По заданию компаний АО «СО ЕЭС» и «Россети» студенты представили план развития электросетевого объекта в Сибири до 2030 года с учетом внедрения отечественных инновационных технологий и план освоения гидроэнергетических ресурсов и развития объектов гидрогенерации России.

Директор по персоналу АО «СО ЕЭС» Байрта Первеева считает, что студенты, работая над кейсами компании, приобретают уникальный опыт в решении практических задач по самым актуальным вопросам, которые сегодня обозначены перед российской энергетикой.

«Идеальными кандидатами для нас являются выпускники, прошедшие все этапы подготовки: «школа – вуз – предприятие», – рассказала Байрта Первеева. – Но, конечно, наши двери открыты для всех энергичных, целеустремленных, ответственных, образованных и нацеленных на постоянное развитие молодых специалистов. Уважаемые будущие выпускники вузов, если вы хотите заниматься интересным, высокоинтеллектуальным трудом в стабильной федеральной компании – приходите к нам на работу в Системный оператор!».

Кубок чемпионов подняли над головой студенты Томского политехнического университета Владислав Рец (капитан), Евгений Братчиков, Андрей Конухов и Виктор Кутявин, объединенные в команду «CoolStory». Следом расположилась команда «Слово», представляющая Национальный исследовательский университет «МЭИ»: Дмитрий Габдушев (капитан), Илья Бердышев, Владислав Битней, Евгений Голохвастов. Третье место – за командой «Provecta Energy», в которую вошли студенты Санкт-Петербургского горного университета Валерия Воробьева (капитан), Евгений Жильцов, Роман Поздняков и Мария Степанова.

Будущим специалистам нефтехимической промышленности компания СИБУР дала задание заняться развитием ПАО «Казаньоргсинтез» - единственного в России производителя поликарбоната. Участники разработали решения, направленные на повышение эффективности производства поликарбонатов.

Старший менеджер проекта «Внедрение ЭКОНС и цифровые доски эффективности» СИБУР Иван Киселев, награждая триумфаторов направления «Нефтехимия», отметил: «CASE-IN» является отправной точкой для начала профессионального карьерного пути участников. Здесь они приобретают новые знания, которые помогают им стать специалистами более широкого профиля. Уверен, что со многими из вас мы еще увидимся на крупных отраслевых форумах и производственных площадках».

Победителем направления «Нефтехимия» стала студенческая команда «Инициаторы» Казанского национального исследовательского технологического университета: успех завоевали Айрат Касимов (капитан), Святослав Клементьев, Анна Мархаева и Тимур Парсаданян. «Серебро» получили студенты Волгоградского государственного технического университета Наталья Глуховскова (капитан), Игорь Корсаков и Ирина Макаревич из команды «Chemical Neural Network». Замкнул призовую тройку студенческий коллектив «Invertum», который представляют студенты Тюменского индустриального университета Андрей Бурсов (капитан), Александр Гребень, Никита Ехлаков, Татьяна Миниахметова.

Три года назад по инициативе АО «НИПИГАЗ» в Студенческой лиге было запущено направление «Проектный инжиниринг». Ежегодно более 700 студентов проявляют интерес к кейсам и предлагают компании свои идеи.

«Кейсы нашего направления и решения студенческих команд позволяют следить за изменениями в отрасли и прогрессом участников. Результаты Чемпионата обязательно стоит указать в резюме, добавив себе в достижения весомую строчку «Финалист CASE-IN», которая позволит выделиться на фоне других кандидатов. Уверена, в будущем кто-то из участников присоединится к компании и, возможно, даже станет экспертом Чемпионата», – поделилась мнением Эксперт по развитию бренда работодателя Татьяна Бесхлебная.

Компания предложила студентам подумать над решениями, устраняющими технические и экономические барьеры в проектной и строительной деятельности и обеспечивающие эффективность проектирования объектов.

Первое место заняли студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Дарья Шабунина (капитан), Екатерина Белова, Вадим Кудрявцев и Руслан Шайдуллин, объединенные в команду «PoliEngTeam». На втором месте расположилась команда «Комплекс Бога»: студенты Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Анжелика Шелестова (капитан), Мария Климбей, Дарья Сафина, Владислав Ткаченко. Бронзу завоевала команда «Тех-новатика» в составе студентов Иркутского национального исследовательского технического университета Марии Самбуловой (капитан), Семёна Луппова, Алисы Соболевой и Михаила Тимофеева.

Студентам-геологам по заданию АЛРОСА нужно было разработать методику поиска кимберлитовых тел с применением аэрофотосъёмки.

Технический директор ООО «Майкромайн Рус» Григорий Федотов подчеркнул, что участники чемпионата могут воспользоваться нехваткой кадров в горнодобывающей отрасли и попробовать себя в разных профессиях, решая интересные и нестандартные задачи.

«Выход в финал «CASE-IN» - значимое достижение, которое свидетельствует о том, что вы – высококвалифицированные специалисты в своей области. Но это не повод останавливаться в своем развитии. Нужно получать новые знания и компетенции, стремясь к большим высотам. Я уверен, что у вас все получится. В ваших руках – будущее отрасли и всей страны», - уверен он.

Лучше всех с заданием справилась студенческая команда «Самородки» Дальневосточного федерального университета: Мирон Киселёв (капитан), Виктория Бахтина, Максим Николайчук и Гаврил Прокопьев. Вице-чемпионами стали студенты Томского политехнического университета Федор Сейров (капитан), Иван Вопилов, Александра Егорова и Алексей Ерофеев, представляющие команду «Бесславные самородки». Третье место заняла команда Северо-Восточного государственного университета «Светлячки»: Михаил Танченко (капитан), Александр Головчан и Руслан Соловов.

В финал Специальной лиги ПАО «Т Плюс», которая отмечает пятилетний юбилей, вышли 8 команд филиалов компании в республиках Коми, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, Нижегородской, Владимирской, Саратовской и Оренбургской областях, а также в Пермском крае.

Приветствуя финалистов, заместитель главного инженера по тепловым сетям - руководитель департамента тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Юрий Григорьев отметил: «За победу в Специальной лиге развернулась серьезная соревновательная борьба, в итоге команды разделили лишь десятые доли баллов. В лиге приняли участие 8 команд: я горжусь тем, что работаю с этими молодыми специалистами плечом к плечу, это настоящие профессионалы своего дела».

Молодые энергетики рассказали, как они хотят изменить стратегию развития компании в условиях риск-ориентированного управления техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР).

«Золото» завоевали энергетики филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Мария Медведева (капитан), Ирина Кузина, Даниил Ратников и Валерия Савина, объединенные в команду «Live S.team». Серебряные медали – у команды «Коктейль Молотова», которую представляют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Пикулев (капитан), Юлия Стрельцова, Дарья Пряхина, Ксения Третьякова и Вероника Чупина. Тройку сильнейших замкнул коллектив «BRAIN POWER» филиала «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс»: Павел Родионов (капитан), Светлана Казначеева, Алексей Назаров, Вика Терентьева, Зульфия Фарахутдинова.

В заключительный день финала, 1 июня, медали поделили участники студенческих направлений «Нефтегазовое дело», «Металлургия» и «Теплоэнергетика», а также студенческой Специальной лиги и Лиги молодых специалистов. В торжественной церемонии чествования триумфаторов приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко, первый заместитель руководителя трека Росмолодёжь.Карьера Артем Ипатьев, координатор по работе с партнерами отдела реализации проектов профессионального развития АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Кондрашова, генеральный директор ООО «Метрополис» Александр Ворожбитов, советник аппарата при руководстве ООО «Газпром энергохолдинг» Елена Русина, заведующий кафедрой международного бизнеса факультета управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Трифонова, заместитель генерального директора по геологии, геофизике и разработке месторождений - главный геолог ПАО «ЯТЭК» Антон Недосекин, начальник отдела по работе с молодежью и профориентации компании «РУСАЛ» Наталья Миронкина, проректор по молодежной политики НИТУ МИСИС Григорий Ревняков.

Статс-секретарь, заместитель Министра энергетики России Анастасия Бондаренко - почетный гость финала «CASE-IN» на протяжении нескольких лет.

«Чемпионат набирает обороты, расширяет масштабы и увеличивает количество участников. Только в Студенческой лиге в этом году было открыто 10 отраслевых направлений. Также популярность набирают Школьная лига и Лига молодых специалистов, а также корпоративные мероприятия для отдельных компаний, - отметила Анастасия Бондаренко. - «CASE-IN» ежегодно позволяет тысячам молодых людей работать над стратегически важными для промышленного комплекса темами и осваивать инженерные профессии, продвигая научную мысль нашей страны. Хочу выразить слова благодарности команде фонда «Надежная смена» и лично Артему Королеву за организацию этого замечательного мероприятия. Желаю проекту развиваться, а его участникам – быть инициативными и добиваться поставленных целей».

Первый заместитель руководителя трека Росмолодёжь.Карьера Артем Ипатьев подчеркнул: «Чемпионат «CASE-IN» позволяет школьникам, студентам и молодым специалистам проявить себя и создать благополучное будущее для себя и своей страны. В рамках трека Росмолодёжь.Карьера мы развиваем устойчивые сообщества молодых специалистов, а ребят, которые только определяются с карьерной траекторией, мы вовлекаем в наши проекты, где представлены все инструменты для самореализации в любой отрасли, что позволяет им попробовать свои силы и выстроить путь профессионального развития. Участие в наших проектах принимают более 10 тысяч ребят».

Будущие металлурги по заданию компании РУСАЛ разработали механизмы импортозамещения, которые снизят себестоимость производства алюминия и обеспечат высокие стандарты качества продукции и реализовать ESG-принципы.

Награждая победителей и призеров, начальник отдела по работе с молодежью и профориентации компании «РУСАЛ» Наталья Миронкина подчеркнула: «РУСАЛ уже давно поддерживает «CASE-IN», но с каждым годом участники все сильнее удивляют нас своим энтузиазмом, драйвом, желанием рассказывать о себе и своих инновационных разработках. Экспертность студенческих команд восхищает и дает нам силы для новых свершений. Мы хотим, чтобы в будущем участники чемпионата стали нашими коллегами и работали над стратегическими для компании задачами».

Первое место заняла команда «TMNT» - студенты Сибирского федерального университета Анжелика Зинатуллина (капитан), Сергей Бородин, Кристина Семенова и Ангелина Чан. Серебряные медали завоевали студенты Санкт-Петербургского горного университета Илья Кудрин (капитан), Анастасия Гутянская, Мария Жильцова и Екатерина Туранова, объединенные в команду «Steel loving you». Замкнул призовую тройку студенческий коллектив Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) «Биметаллическая суета»: Данил Афанасьев (капитан), Ксения Рыбальченко, Наталья Черкасова.

ООО «Газпром энергохолдинг» в этом сезоне стал инициатором нового направления «Теплоэнергетика». Советник аппарата при руководстве компании Елена Русина отметила, что в решении интересного и актуального кейса приняли участие студенты 23 вузов из 16 регионов России. Конкурсанты определили дефектные участки тепломеханического оборудования, используя современные методы и оборудование.

«Судя по вовлеченности в работу, новое направление привлекло студентов, - уверена Елена Русина. – Наши эксперты высоко оценили решения ребят – это перспективные идеи. Из 10 команд-финалистов мы выбрали чемпионов и призеров, а сильнейших участников будем рады видеть на стажировках в ООО «Газпром энергохолдинг». У нас вы сможете проявить себя уже в реальной производственной среде и получите шанс на трудоустройство. Убеждена, студентов – участников «CASE-IN» ждет достойное профессиональное будущее».

Не было равных студентам Санкт-Петербургского горного университета Екатерине Седельниковой (капитан), Ольге Гориной, Ольге Савенко и Илье Сафиуллину: команда «WeHeat» завоевала кубок чемпионов. Серебряные медали получил молодежный коллектив «Gold Experience», в который входят студенты Томского политехнического университета Роман Дадашов (капитан), Александра Барковская, Феликс Салихов и Николай Стецов. Команда «BRIGHT'ON» из Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина завоевала «бронзу»: Игорь Теткин (капитан), Наталья Бушуева, Алексей Некрасов и Юлия Сысоева.

Будущие специалисты нефтегазовой промышленности по заданию компании «ЯТЭК» разработали экономически эффективные технологии получения сжиженных углеводородных газов (СУГ) из побочных продуктов добычи и переработки нефти, газового конденсата, очистки природного газа и других источников на нефтегазовых месторождениях в Восточно-Сибирском регионе.

Заместитель генерального директора по геологии, геофизике и разработке месторождений - главный геолог ПАО «ЯТЭК» Антон Недосекин отметил, что «CASE-IN» позволяет открыть свежие идеи и увидеть нестандартные решения даже опытным специалистам: «Вы, амбициозная молодежь, помогаете состоявшимся специалистам развиваться и находить новые стимулы. Когда я был студентом, подобных проектов не было, и нам лишь приходилось мечтать о шансе проявить себя. Поэтому возьмите максимум от чемпионата и продолжайте создавать атмосферу, в которой рождаются глобальные проекты. Победителям «CASE-IN» желаю ставить перед собой новые глобальные цели, а участникам, не добившимся успеха – не опускать рук и вновь принять участие в чемпионате. У вас непременно все получится!».

Победным триумфом завершила выступление студенческая команда «Камеральная обработка», которую представляют студенты Томского политехнического университета Захар Кайзер (капитан), Сергей Букша, Юлия Кучерова и София Нестеренко. Немного отстала от чемпионов команда «Сила Мысли» Самарского государственного технического университета: студенты Татьяна Иванова (капитан), Вячеслав Самойлов, Галина Шкатько и Гор Шушанян получили серебряные медали. На третьем месте – студенческий коллектив «Теорема Лагранжа», в состав которого вошли учащиеся Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Рудых (капитан), Сергей Кобылинский, Виктор Коврижных и Михаил Семыкин.

Азартными и увлекательными выдались соревнования дебютной Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство», партнером которой выступает компания «Метрополис». 10 команд будущих архитекторов, проектировщиков, конструкторов и инженеров из Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода презентовали экспертной комиссии комплексные концепции четырехзвездочной гостиницы в Калининграде с номерным фондом не менее 200 единиц и общей площадью не более 12 000 кв. м.

Генеральный директор ООО «Метрополис» Александр Ворожбитов отметил, что в проекте приняли участие более 400 студентов из 7 вузов России.

«Приятно, что сложное задание, разработанное нашими экспертами, не отпугнуло участников. 52 команды прошли тяжелейший спринт длиной в два с половиной месяца и разработали уникальные и интересные проекты. Конкуренция за призовые места была высочайшая, команды третьего и четвертого мест разделила лишь 0,01 балла. Однако, вне зависимости от итогового результата, мы считаем, что все финалисты отлично поработали и смогли получить практические знания. Победители и призеры соревнования смогут пройти оплачиваемую практику в любом из филиалов нашей компании с возможностью последующего трудоустройства», - рассказал Александр Ворожбитов.

Два первых места заняли вузы из Северной столицы. Чемпионский кубок – у студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, объединенных в команду «БРОЙЗ», а серебро завоевал студенческий коллектив «PROFECTUS», который представляет Санкт-Петербургский горный университет. Третье место заняла команда Казанского государственного архитектурно-строительного университета «КГАСУ-1».

Лига молодых специалистов в этом году на финале собрала рекордные 20 команд из 19 промышленных компаний России. Участники представили экспертам технологические вызовы и прорывные технологии, которые сформируют будущее углеродно-нейтральной энергетики и ресурсосберегающего потребления энергии во всем мире (Net Zero).

Заведующий кафедрой международного бизнеса факультета управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Трифонова считает, что прошедшая Лига молодых специалистов стала большим шагом в реализации проектов технологического лидерства ведущими отечественными компаниями.

«Команды молодых специалистов продемонстрировали свежие идеи, мастерство и заинтересованность в развитии компаний и отрасли. Участники отвечают на проблемы в производственном секторе, видят перспективы их решения, способны думать на опережение и уже вовлечены в конкурентную среду и перспективную повестку. Они презентовали продуманные решения, которые объединяет красота идей и замыслов. На чемпионате работало профессиональное и высокомотивированное жюри, которое отличало единение и согласованность действий. Эксперты, ознакомившись с инновационными решениями конкурсантов, увидели в них потенциал и импульс развития энергетики России», - поделилась мнением Наталья Трифонова.

На первом месте расположилась команда «Новый Порт TECHNOLOGIES», которую представляют сотрудники ООО «Газпромнефть-Ямал» Аскар Сайфуллин (капитан), Данил Ульянов, Никита Сафин и Владислав Фатеев. Серебряные медали получили молодые специалисты ООО «Сибур-Кстово» Денис Ширяев (капитан), Любава Бухтоярова, Андрей Тюлин и Александр Хвалин, объединенные в команду «Challenge accepted». Замкнула тройку лучших команда «Юг»: работники АО «НИПИГАЗ» Анна Шатохина (капитан), Маргарита Родионова, Егор Малинов и Павел Шпунтов.

Чемпионы и призеры XI сезона получили ценные призы. Наградой для лучших студентов станут привилегии при поступлении в магистратуру и аспирантуру 24 университетов, стажировки и практики в компаниях-партнерах с возможностью последующего трудоустройства.

Победители Специальной лиги «Архитектура, проектирование и строительство» получат денежные призы в размере от 100 000 до 300 000 рублей и приглашение на трудоустройство в «Метрополис». Для финалистов лиги компания подготовила оплачиваемые стажировки.

Школьников-победителей ждут дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 109 вузов – партнеров чемпионата в 53 регионах России.

Наградой для триумфаторов Лиги молодых специалистов и Специальной лиги ПАО «Т Плюс» станут новые возможности для карьерного и профессионального роста, а также включение в управленческий кадровый резерв компаний.

Также авторов лучших идей ждет участие в отраслевых молодежных образовательных форумах и путешествия по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Организаторами чемпионата «CASE-IN» выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатор финала XI сезона - Университет науки и технологий МИСИС.

Проект «CASE-IN» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое пройдет в России в 2022-2031 гг.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 46 регионах страны создано 84 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».