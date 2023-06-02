Индустриальный парк «Регион 23» успешно прошел проверку на соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр.

Частный индустриальный парк «Регион 23» расположен в Краснодарском крае, общая площадь территории составляет 40 га. Парк оснащен всей необходимой инфраструктурой для ведения резидентами производственной деятельности.

В 2023 году на площадке ведут деятельность 3 резидента. Объем инвестиций в модернизацию и реконструкцию объектов промышленной инфраструктуры индустриального парка составил 280 млн рублей в 2022 году. Резиденты индустриального парка «Регион 23» занимаются производством жидких удобрений, сельскохозяйственного оборудования, мебельных заготовок, фанерной продукции и других товаров. В ближайшие 2 года резидентами парка будет создано около 100 рабочих мест.

Общее количество создаваемых и действующих индустриальных парков в Краснодарском крае составляет 7 объектов (6 входят в реестр Минпромторга России), на территории которых в 2022 году было размещено 33 предприятий-резидентов, создавших более 1,5 тысяч рабочих мест. Совокупный объем промышленного производства резидентов парков в Краснодарском крае в 2022 году составил 10,7 млрд рублей.