В рамках второго дня конференции ЦИПР Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил выставочную экспозицию конференции, принял участие в пленарном заседании, а также обозначил главные направления работы для достижения цифровой независимости.

Во второй день ЦИПР-2023 прошло главное пленарное заседание «Цифровая независимость промышленной России», в котором приняли участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, президент, председатель Правления «Норильский никель» Владимир Потанин, генеральный директор «Северсталь» Алексей Мордашов, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, заместитель генерального директора «ОДК» Александр Иноземцев, генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин. Участники подвели итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК) и программы импортозамещения программного обеспечения за год, а также обозначили перспективы развития импортозамещения в России в 2023-2024 году.

По итогам пленарной сессии Михаил Мишустин дал ряд поручений:

Запустить уже в этом году вторую волну проектов разработки ИТ-решений по предложениям индустриальных центров компетенций. Минфину в этих целях необходимо предусмотреть соответствующие средства.

Организовать на базе ИЦК работу по формированию перечней типовых решений, относящихся к КИИ, — для каждой отрасли. Также установить предельные сроки по замещению в них зарубежных продуктов отечественными решениями с учётом их готовности и зрелости.

Упростить разработчикам доступ к контрактам государственных компаний — крупных отраслевых заказчиков. Минфин совместно с Минцифры должен подготовить законодательные изменения, которые установят статус единственного поставщика для системно значимых разработчиков и дадут право госкомпаниям заключать с ними контракты без проведения конкурсов.

Правительство подготовит отдельный план действий по формированию отраслевых венчурных фондов и снятию барьеров для привлечения частных инвестиций, а также упрощению выхода компаний на биржу. В целях стимулирования создания бизнесом венчурных фондов возможно введение дополнительных стимулов и мер господдержки.

Проработать вопрос расходования на поддержку разработки отечественных ИТ-решений части платы за использование зарубежного ПО, которая будет поступать на спецсчета. Плата за пользованием иностранным ПО будет вноситься на спецсчета только в случае отсутствия надлежащим образом оформленных прав на его использование и только до момента миграции на российские решения.

Создать новый центр компетенции по разработке отечественных контроллеров и датчиков для автоматизированных систем управления технологическим процессом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину проекты развития Нижегородской области. Он подчеркнул, что ключевым проектом образовательной технологической экосистемы станет межвузовский ИТ-кампус «НЕЙМАРК», который создается в Нижегородской области при поддержке Правительства Российской Федерации. Глеб Никитин рассказал, что в регионе большое внимание уделяется мерам поддержки существующих ИТ-компаний и разработчиков, для них организовано «единое окно» поддержки – АНО «Горький Тех». Были разработаны собственные меры поддержки ИТ-отрасли.

В рамках обхода выставочной экспозиции Михаил Мишустин также осмотрел следующие новейшие разработки участников отрасли.

Центр цифровой трансформации МГТУ «Станкин» и ООО «ЭНСИ» представили проект универсальной аппаратной платформы на российских процессорах для построения систем промышленной автоматизации. Компания разработала внутритрубного робота, а также представила учебный стенд для отработки алгоритмов управления внутритрубным роботом.

«Ростелеком» презентовал ядро мобильной сети 4G и базовую станцию мобильной связи стандартов 2G/GSM+4G/LTE. На данный момент ведется создание опытных партий и сертификация продукции.

«Росатом» объявил о создании CAE-платформы в единой программной среде «Логос Платформа» с ее последующим распространением в промышленности и образовании. Система позволит моделировать процессы, в том числе в таких областях, как аэро-, гидро-, газодинамика, многофазные и многокомпонентные течения, теплопередача, электромагнетизм, механика твердого деформируемого тела и разрушения.

Компания «Аметист Групп» показала проект Explo-IT, в рамках которого цифровые технологии применяются при реализации проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов), а также проект СУИД ТИМ — формирование отечественной технологической базы для широкого применения технологий информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла объекта капитального строительства.

ДОМ.РФ представил систему «Цифровой контроль строительства». Она позволяет создать единую ИТ-среду для управления проектами жилищного строительства с применением технологии информационного моделирования (ТИМ).

ГК «Астра» выпустила репозитории с импортонезависимым ПО, включая 64 программы для школ и колледжей и 160 продуктов для вузов, охватывающих все потребности рабочего и образовательного процессов.

АО «Кама» разработало первую версию операционной системы для «Атома» – Atomverse. На стенде был представлен первый функциональный прототип электрокара.

«Бюро 1440» представило проект сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

АНО «Цифровая экономика» презентовала исследование «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве». Исследование показало, что внедрение ИИ-решений в сельском хозяйстве демонстрирует положительный эффект: применение ИИ дает возможность в среднем на 3 % увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4 % повысить урожайность растениеводства и на 5 % нарастить количество собранной продукции.

Российские IT-компании подписали хартию о добровольном ограничении разработчиками программного оборудования опережающего годового роста цен на свое программное обеспечение.

Помимо деловой программы на ЦИПР прошло мероприятие, объединяющее спорт и цифровизацию, — турнир по фиджитал-баскетболу «Игры будущего».

VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в конгрессно-выставочном центре «Нижегородская Ярмарка». Организатором конференции является компания «ОМГ». Стратегическим партнером выступают Госкорпорация Ростех, Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком». Мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы и Правительства Нижегородской области. Генеральный партнёр: НАЦПРОМ технологическое партнерство. ВИП-партнеры: Институт развития ДОМ.РФ, ЛУКОЙЛ, Группа «Россети», «Национальная компьютерная корпорация». Официальные партнеры: ТРАНСНЕФТЬ, VK, МТС, МегаФон, РЕД СОФТ, ГК «Астра», ГК «Аметист Групп», СБЕР, «Газпромбанк», ПСБ, группа компаний СКБ Контур, Т Плюс, NtechLab, компания-разработчик МойОфис, фирма «1C», ГК ICL, Группа Т1, СИБУР, Sitronics Group, F+tech, ОС Аврора (ОМП), «Ростелеком-ЦОД», Гравитон, «Базис», «Норникель», ПК АКВАРИУС, Страховая Группа «СОГАЗ», «Лаборатория Касперского», «Газпром нефть», ОАО «РЖД», группа компаний «Максима», «Газпром-Медиа Холдинг», Rutube, Premier, Yappy. Партнер панельной дискуссии: Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Экспоненты: «Нетрика», Осмокод, Webinar Group, Rocket Group, Авада, «Челнок», ООО «НПО Криста», «Контроль ИТ», IT-компания STM Labs, Хоулмонт, НИТУ МИСИС, ИНЛАЙН ГРУП, «Мангазея Технолоджи», Гознак, TrueConf, «Код Безопасности». Бизнес-партнеры: ГТЛК, ГК «Урбантех», «РОТЕК Диджитал Солюшнс», Финвал-Инжиниринг, «Инфосистемы Джет».