Требования об обращении с электронными и электрическими отходами вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Приказ подписал глава Минприроды РФ Александр Козлов. Согласно документу, доля утилизируемых отходов электроники, которые в том числе будут использоваться при производстве новой продукции, должна будет составлять 85%. Также устанавливаются требования к объектам утилизации и компаниям-утилизаторам.

«Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются. При этом они наносят непоправимый вред окружающей среде, на свалках оказываются и ценные ресурсы, например, золото. Поэтому важно наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации. Наконец, принят приказ Минприроды РФ, согласно которому не менее 85% отходов электроники должно будет подлежать утилизации. В документе, который дополняет существующий приказ № 399, прописаны все необходимые требования. Выполнение этих условиях позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захораниевых отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В приказе говорится, что утилизация ОЭЭО должна производиться с применением следующих технологических процессов:

выявление исправного оборудования, элементов оборудования, пригодных для восстановления и повторного использования;

сортировка по видам отходов;

разбор и сортировка по компонентам;

извлечение из оборудования элементов, содержащих опасные вещества;

удаление внешних кабелей и проводов;

измельчение полимерных и иных компонентов, в том числе с применением дробильного оборудования;

рекуперация холодильного агента для его дальнейшей рециркуляции или уничтожения (холодильное оборудование с озоноразрушающими веществами);

рекуперация люминофора или утилизация электронно-лучевой трубки с люминофором (мониторы и телевизоры);

утилизация утеплителя холодильного оборудования или его дегазация при содержании озоноразрушающих веществ;

получение вторичного полимерного сырья и разделение его по видам материалов для последующей утилизации;

получение вторичного неметаллического сырья, вторсырья, содержащего металлы, и разделение его по видам материалов.

«К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются утилизацией отходов I–V классов опасности, также выдвигается ряд требований. Среди них обладание лицензией, правом собственности оборудования, специализированными установками, в том числе мобильными, ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Объекты утилизации ОЭЭО должны быть оборудованы системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.

«Электроника и бытовая техника — то, что с некоторой степенью обобщения можно объединить под термином электролом — сложный многокомпонентный отход. Пластик, металлы, в различной степени ценности, резина, стекло — все эти компоненты содержатся в его составе и может быть в дальнейшем использованы. Однако, разделение по морфологии — ресурсоемкий процесс. Многие представители малого и среднего бизнеса делают это с применением ручного труда. При этом, к сожалению, отходообразователи не редко сталкиваются с недобросовестными исполнителями, которые на бумаге выдают подтверждения на объемы утилизации, значительно превышающие их возможности. Все это бьет по добросовестным компаниям, так как работающие реально компании и предприниматели не могут снижать цены ниже экономически обоснованного порога. Именно поэтому рынок ждал выхода изменений в 399 Приказ. Прослеживаемость, которую предусматривают положения этого документа, крайне важна для становления нормального рынка переработки электролома и позволит более эффективно распределять средства в рамках РОП», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Приказом № 173 вносятся изменения в Требования при обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № 399. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 марта 2028 года.