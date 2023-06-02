Запуск кросс-индустриальных платформ по приоритетным классам ПО позволит добиться стопроцентного импортозамещения в PLM- и САЕ-классах промышленного ПО. Механизм ускоренного достижения цифровой независимости предложила Госкорпорация «Росатом» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР-2023, которая завершает свою работу в Нижнем Новгороде.

В ходе представления выставочной экспозиции Госкорпорации Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул, что запросы заказчиков промышленного программного обеспечения с учетом специфики отраслей и конкретных производств могут быть удовлетворены разработкой платформы, которая будет аккумулировать существующие на рынке цифровые продукты по классам ПО для ускоренного обеспечения максимальной функциональности. Руководитель Росатома акцентировал значимость платформы для PLM-направления, работа по которому ведется в рамках Индустриального центра компетенций «Общее машиностроение»:

«Один из наших главных заказчиков – КАМАЗ, за ним стоят коллеги, они все компетентные, у каждого свое пожелание к этому продукту. При этом мы понимаем, что PLM-система Росатома - не единственный продукт на рынке, есть другие разработки. Поэтому нужна платформа - все должно быть объединено», - указал Алексей Лихачев.

Завершение работ по созданию Росатомом PLM-системы среднего класса «САРУС», которая успешно прошла апробацию и принята приемочной комиссией Правительства РФ, руководитель Госкорпорации назвал важным результатом года, прошедшего с момента выхода поручений по итогам ЦИПРа-2022. По его словам, конкурентным преимуществом «САРУСа» является его полная импортонезависимость:

«Вы ставили задачу создать продукт (PLM-систему – прим.) среднего класса. Архитектурный комитет и приемочная комиссия Правительства России в мае приняла решение, что продукт готов. Прошла апробация и имеются положительные заключения основных игроков. Это абсолютно импортонезависимый продукт, начиная с ядра и заканчивая операционной системой».

Глава Росатома добавил, что на создание импортонезависимой PLM-системы всего было затрачено 6 млрд. руб., включая 4,5 млрд руб. из государственного бюджета и 1,5 млрд. руб. из собственных средств Госкорпорации: «Соотношение 75% процентов государственных средств на 25% собственных – принятый подход Росатома при финансировании импортозамещения, мы будем следовать этому подходу и дальше», - заключил Алексей Лихачев.

Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева представила Михаилу Мишустину итоги развития промышленного ПО САЕ-класса, подчеркнув, что платформенное решение для объединения продуктов матмоделирования позволит добиться полного суверенитета в данном классе не более чем за 2 года:

«В течение года в рамках ИЦК мы стартовали целый ряд проектов данного направления, и мы пришли к выводу, что нам необходимо объединять кросс-индустриальным образом проекты САЕ – по аналогии с ЦКР (Центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения – прим.) – и сделать единое платформенное решение. «Логос» покрывает сегодня 62% функциональности продуктов ведущих мировых лидеров. При этом разработана «Логос Платформа», на которой можно в течение нескольких месяцев объединить функциональность всех вендоров и получить национальную САЕ-платформу, которая уже сегодня на 85% будет соответствовать уровню мировых лидеров. Обеспечив дальнейшее подключение к этой платформе стартапов и разработок предприятий, мы за два года можем сделать прыжок до стопроцентного соответствия российского САЕ-предложения мировому уровню», - рассказала она.

В ответ на данные предложения Председатель Правительства РФ отметил, что «именно эту платформу государство от вас (Росатома) ожидает».

Ранее выступая на сессии ЦИПРа «Технологическое лидерство», Екатерина Солнцева пояснила, что платформенный подход даст четкую картину того, как существующие проекты в различных классах «ложатся» на российский цифровой ландшафт, что позволит оперативно устранить незакрытые функциональные зоны: