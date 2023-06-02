"УНКОМТЕХ" 30 лет

В этом году УНКОМТЕХ празднует свой юбилей. Отмечают юбилейную дату все предприятия холдинга. Смотрите ролик от АО «Иркутсккабель», который записал талантливый коллектив завода в честь юбилея компании на хостинге YouTube - УНКОМТЕХ КАБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

УНКОМТЕХ является флагманом кабельного рынка России и самым ценным его ресурсом являются люди.

По данным на 2023 г. кадровый состав холдинга УНКОМТЕХ включает 2500 человек: это два производственных предприятия, инжиниринговое подразделение и 19 филиалов в составе торгового дома. Кадровый персонал компании – это умные, талантливые и по-настоящему влюбленные в профессию люди, которые не боятся нового, и всегда работают на высокий результат. Сотрудники УНКОМТЕХ любят свою компанию и остаются верными работе в холдинге независимо от событий в отрасли.