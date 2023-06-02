 

"УНКОМТЕХ" 30 лет

2 июня 2023, 17:00 304 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "ТД "Ункомтех"
Авторы и источники / Правообладателям

В этом году УНКОМТЕХ празднует свой юбилей. Отмечают юбилейную дату все предприятия холдинга. Смотрите ролик от АО «Иркутсккабель», который записал талантливый коллектив завода в честь юбилея компании на хостинге YouTube - УНКОМТЕХ КАБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ

УНКОМТЕХ является флагманом кабельного рынка России и самым ценным его ресурсом являются люди.

По данным на 2023 г. кадровый состав холдинга УНКОМТЕХ включает 2500 человек: это два производственных предприятия, инжиниринговое подразделение и 19 филиалов в составе торгового дома. Кадровый персонал компании – это умные, талантливые и по-настоящему влюбленные в профессию люди, которые не боятся нового, и всегда работают на высокий результат. Сотрудники УНКОМТЕХ любят свою компанию и остаются верными работе в холдинге независимо от событий в отрасли.

Обсудить на форуме
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 
UNKT
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета УНКОМТЕХ 360
Другие новости сюжета:
26.04.2023
Продолжение проекта УНКОМТЕХ 360! Иркутсккабель. Провода, соединяющие Россию
24.04.2023
УНКОМТЕХ - 30 лет непрерывного развития
12.04.2023
УНКОМТЕХ поздравляет с ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ
19.07.2022
Видео. Кабель судного дня на заводе Кирскабель. Ункомтех 360. Часть 1
21.09.2022
500 кВ русской независимости. Вышла третья глава спецпроекта "Ункомтех 360"
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+