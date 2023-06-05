Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) и Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Кузьминской ветровой электрической станции (ВЭС) в энергосистеме Ставропольского края.

В Кочубеевском муниципальном районе Ставропольского края введена в эксплуатацию новая электростанция ВИЭ Кузьминская ВЭС мощностью на начальном этапе 100 МВт с увеличением на следующем этапе до 160 МВт. ВЭС построена в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ до 2024 года). Инвестором и генеральным подрядчиком проекта строительства Кузьминской ВЭС является АО «ВетроОГК-2» (входит в АО «НоваВинд», дивизиона ГК «Росатом» по ветроэнергетике).

На Кузьминской ВЭС реализована автоматизированная система дистанционного управления оборудованием, что повысит надежность работы Единой национальной электрической сети и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистем республик Северного Кавказа за счет сокращения времени производства оперативных переключений и повысит скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при предотвращении развития и ликвидации аварий.

В ходе реализации проекта дистанционного управления специалисты АО «ВетроОГК-2», Северокавказского РДУ и ОДУ Юга выполнили комплекс мероприятий по подготовке АСУ ТП Кузьминской ВЭС и оперативно-информационного комплекса (ОИК) Северокавказского РДУ к осуществлению дистанционного управления. В рамках проекта разработана, пересмотрена и введена в действие необходимая техническая документация, в том числе автоматизированные программы переключений, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, реализованы меры по обеспечению информационной безопасности энергообъекта.

«Ставрополье является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд». После ввода в работу Кузьминской ВЭС суммарная мощность ветровых электрических станций в энергосистеме Ставропольского края достигла 610 МВт, что составляет 11,3 % от общей величины установленной мощности электростанций энергосистемы края», - отметил генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

В ходе проектирования и строительства специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании заданий на проектирование, проектной и рабочей документации по Кузьминской ВЭС и объектам, входящим в схему выдачи мощности станции, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, и технических условий на технологическое присоединение ВЭС к электрическим сетям.

«Наши специалисты разработали комплексную программу включения первичного оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр. Во время проведения комплексных испытаний с включением Кузьминской ВЭС на параллельную работу с ЕЭС России была обеспечена устойчивая работа энергосистемы Ставропольского края», - подчеркнул директор Северокавказского РДУ Александр Корольков.

Кузьминская ВЭС стала шестой по счету ветровой электрической станцией, построенной на территории Ставропольского края. На сегодняшний день в регионе уже введены в эксплуатацию шесть ветроэлектростанций: Кочубеевская (210 МВт), Кармалиновская (60 МВт), Бондаревская (120 МВт), Берестовская ВЭС (60 МВт), Медвеженская (60 МВт), Кузьминская ВЭС (100 МВт). Ведется строительство Труновской ВЭС (95 МВт).