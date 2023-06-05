Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел заседание штаба по обеспечению надежности и безопасности электроснабжения Заседания Совета Глав Правительств СНГ и Заседанию Евразийского межправительственного совета.

Проведены противоаварийные тренировки оперативного персонала компании «Россети Кубань», ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на объектах электроэнергетики ситуационно-аналитическим центром.

С 2 по 10 июня введен режим технологической тишины, запрещающий любое ведение работ сторонними организациями в охранной зоне электрической сети, задействованной в электроснабжении площадок и инфраструктуры мероприятий.

В рамках деловой программы с 7 по 9 июня федеральная территория «Сириус» станет местом проведения открытого диалога между представителями органов власти и бизнеса Евразийского пространства. Представители более 20 стран обсудят решения вопросов развития Евразийского региона, а также кооперации для повышения благополучия и развития его экономик.