Команда молодых специалистов «СИБУР-Кстово» под названием «Challenge Accepted» в составе Дениса Ширяева, Любови Бухтояровой, Александра Хвалина и Андрея Тюлина заняла второе место в Международном инженерном чемпионате CASE IN - 2023.

В прошлом году команда «Challenge Accepted» одержала победы в весеннем Чемпионате-2022, в розыгрыше Кубка по охране туда и промышленной безопасности, а также заняла второе место в Осеннем кубке. «Серебро» Чемпионата-2023 – четвёртое подряд призовое место «Challenge accepted» в международных соревнованиях CASE IN. В рейтинге команд чемпионата, который обновляется ежегодно, команда «СИБУР-Кстово» находится на втором месте.

Международный инженерный чемпионат CASE IN, который проходит с 2013 года, посвящён темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей, включая нефтехимию. Это система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. В структуру чемпионата входят собственно чемпионат, который проводится весной, розыгрыш Кубка по охране труда и промышленной безопасности, а также Осеннего кубка.

В Лиге молодых специалистов чемпионата CASE-IN в разные годы побеждали и становились призёрами команды «Сибур-Нефтехима» и «СИБУР-Кстово».

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.