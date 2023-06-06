Открылась выставка "Электро-2023"

6 июня в ЦВК «Экспоцентр» открылась выставка 31-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023».

В выставке участвуют 336 компаний из Германии, Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Молдова, России, Турции. Экспозиция занимает 6 000 квадратных метров нетто, что вдвое превышает площадь предыдущей выставки. На «Электро-2023» работают национальные экспозиции Китая и Турции. Региональные экспозиции представили Белгородская, Владимирская, Калужская, Кировская, Омская, Рязанская области, Чувашская Республика.

Выставку сопровождает актуальная и насыщенная программа деловых мероприятий.

6 июня состоится «День производителя». В специальной тренд-зоне «Переходи на наше» будет демонстрироваться оборудование – импортозамещающих решений и аналогов санкционной электротехники.

7 июня – «День заказчика». В рамках нетворкинг-зоны «Центр закупок» потенциальные поставщики смогут установить контакты и ознакомиться с организацией закупочной деятельности и планами закупок компаний-заказчиков, которые в этом году сразятся за звание «Лидер закупок» по версии «Электро». Во время ЭлектроМарафона поставщики смогут провести переговоры с крупнейшими заказчиками в формате speed-dating.

8 июня, в «День проектировщика», в зоне нетворкинга будет организована работа Проектного центра, где можно протестировать современные российские решения информационного проектирования систем электроснабжения. Посетители смогут поучаствовать в квесте «Есть контакт!» и ознакомиться с новинками электромонтажных изделий и инструментов, а также выиграть призы от экспонентов.

Выставка работает 6-8 июня с 10.00 до 18.00, 9 июня – с 10.00 до 16.00. Вход свободный (12+), по предварительной регистрации на сайте выставки.