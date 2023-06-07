В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», предприятием АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.29596/23 со сроком действия с 06.06.2023 по 05.06.2028, на кабели малогабаритные, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, в том числе экранированные, марок: КМПВЭ-1, КМПЭВЭ-1, изготавливаемых по ТУ 16-705.169-80.

Кабели малогабаритные (судовые), предназначены для неподвижной прокладки монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений, в том числе на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых плавучих сооружениях, работающих при номинальных переменных напряжениях 500 и 1000В частоты не более 200 кГц или соответственно при постоянных 750 и 1500 В.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» так же производит судовые кабели марок КМПВ в исполнениях «нг(А)-LS» и «нг(А)-FRLS».

Кабели соответствуют требованиям:

Правил Российского морского регистра судоходства (РМРС);

Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта;

Техническому регламенту о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Свидетельство о соответствии системы контроля качества изготовителя и Свидетельство о типовом одобрении кабелей малогабаритных типа КМПВ, позволяет использовать их на морских судах.

Кабели типа КМПВ входят в номенклатуру изделий военного назначения и изготавливаются по заказу Министерства обороны РФ. Вид приемки – ВП.

Кабели типа КМПВнг(А)-LS и КМПВнг(А)-FRLS входят в номенклатуру изделий выпускаемых для объектов использования атомной энергии (для ОИАЭ).

Каталог продукции https://podolskkabel.ru/p/catalog/0_17/

Кабели судовые и морские https://podolskkabel.ru/res/content/docs/f1510_download_0_file.pdf