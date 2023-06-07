Эдуард Шереметцев принял участие в круглом столе Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему: «Использование отечественных информационных технологий на предприятиях топливно-энергетического комплекса».

Замминистра отметил, что современный этап мирового развития, в том числе энергетики, характеризуется существенным влиянием на него информационных технологий.

«Несмотря на консерватизм энергетической отрасли, у нас сформирован инновационный образ будущего. Разрабатываются различные решения, которые в дальнейшем будут применяться в ТЭК, – это и безлюдные технологии, и технологии имитационного моделирования, различные системы геомоделирования, полигоны для тестирования различных решений. Особое внимание уделяется информационной и кибер-безопасности», – рассказал он.

По словам замминистра, одним из ключевых направлений деятельности является отраслевое импортозамещение информационных технологий. Это касается и корпоративных информационных систем, которые используются для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и технологических систем, а также систем защиты информационной инфраструктуры ТЭК и исключения средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении России недружественные действия.

«Ещё одно важное направление деятельности – это работа индустриальных центров компетенций. Хотел бы отметить, что ИЦК «Нефтегаз, нефтехимия и недропользование» получил наивысшую оценку по итогам ЦИПР 2023, где были отмечены серьёзные подходы, которые в дальнейшем будут распространены на другие центры. Второй ИЦК Минэнерго, «Электроэнергетика», реализует восемь проектов в области отраслевого программного обеспечения», – добавил он.

Эдуард Шереметцев также рассказал, что Минэнерго регулярно предоставляет площадку отечественным ИТ-разработчикам для демонстрации своих решений отраслевым и общесистемным разработчикам и обмена своими подходами между предприятиями ТЭК.