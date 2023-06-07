ПРЯМОЙ ЭФИР
В городе Новокузнецк Кемеровской области проходит международная выставка - «Уголь России и майнинг». Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ также представил на ней свою экспозицию.
На стенде ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ можно увидеть различную кабельно-проводниковую продукцию, в том числе новинки в области шахтных кабелей.
Ждем вас на стенде № А7, павильон №4.
Выставка завершит работу 9 июня. Пройти регистрацию и получить пригласительный билет можно по ссылке: https://www.ugolmining.ru/#!/visitors/kak_stat_posetitelem/
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