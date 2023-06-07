В городе Новокузнецк Кемеровской области проходит международная выставка - «Уголь России и майнинг». Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ также представил на ней свою экспозицию.

На стенде ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ можно увидеть различную кабельно-проводниковую продукцию, в том числе новинки в области шахтных кабелей.

Ждем вас на стенде № А7, павильон №4.

Выставка завершит работу 9 июня. Пройти регистрацию и получить пригласительный билет можно по ссылке: https://www.ugolmining.ru/#!/visitors/kak_stat_posetitelem/