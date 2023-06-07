 

КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на выставку "Уголь России и майнинг"

7 июня 2023, 10:24 143 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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В городе Новокузнецк Кемеровской области проходит международная выставка - «Уголь России и майнинг». Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ также представил на ней свою экспозицию.

На стенде ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ можно увидеть различную кабельно-проводниковую продукцию, в том числе новинки в области шахтных кабелей.  

Ждем вас на стенде № А7, павильон №4.

Выставка завершит работу 9 июня. Пройти регистрацию и получить пригласительный билет можно по ссылке: https://www.ugolmining.ru/#!/visitors/kak_stat_posetitelem/

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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