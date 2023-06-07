Завод «Петрозаводскмаш» компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш) приступил к отгрузке корпусов главных циркуляционных насосов для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань», которая строится в Китайской Народной Республике. Предприятие уже отгрузило первый корпус, всего в комплект поставки входит четыре корпуса ГЦН с проставками.

Корпус ГЦН — изделие первого класса безопасности. На атомной электростанции главный циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 °С. Масса одного корпуса составляет более 31 тонны при высоте 3,5 метра и ширине свыше 3 метров. В сборе с проставкой вес изделия достигает 48 тонн.

В процессе изготовления корпуса насосов проходят все необходимые виды контроля (включая рентгеновский) и комплекс испытаний, наиболее важными из которых являются гидравлические (избыточным давлением в 24,5 МПа). После получения положительного заключения по результатам всех проверок оборудование готово к отгрузке, выполняется его окраска и консервация.

АЭС «Тяньвань» расположена в китайской провинции Цзянсу. Третья очередь данной электростанции сооружается по проекту «АЭС-2006» и соответствует современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.

АО «АЭМ-технологии» – крупнейшая компания в структуре АО «Атомэнергомаш» – машиностроительного дивизиона Государственной корпорации «Росатом». Является одним из ведущих российских производителей в области энергетического машиностроения и единственным в России промышленным комплексом с полным циклом изготовления: от собственного производства металлургической заготовки до готовой высокотехнологичной сверхгабаритной продукции с возможностью отгрузки в любую точку мира.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России. Официальный сайт www.aem-group.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические отношения. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»