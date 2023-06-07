В Екатеринбурге под руководством заместителя генерального директора ОДУ Урала Александра Бойко прошло техническое совещание руководителей технологического функционального блока ОДУ Урала, первых заместителей директоров – главных диспетчеров РДУ операционной зоны ОДУ Урала с техническими руководителями крупнейших электросетевых компаний Объединенной энергосистемы Урала.

В мероприятии приняли участие представители филиалов ПАО «Россети» МЭС Урала, МЭС Волги и «Оренбургэнерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «БСК», ООО «Башкирэнерго», АО «СУЭНКО», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала».

В ходе рабочей встречи обсуждались итоги прохождения отопительного сезона 2022/2023 г., вопросы технологического взаимодействия Системного оператора с сетевыми организациями при выполнении функций оперативно-диспетчерского управления, а также обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период экстремально высоких температур, низкой водности бассейнов рек и высокой пожарной опасности.

Важными темами совещания также стали завершение комплекса работ по модернизации Централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) ОЭС Урала с целью перехода на платформу нового поколения, анализ причин аварийности на объектах электросетевого хозяйства ОЭС Урала и борьба с обледенением ЛЭП.

Технические руководители филиалов АО «СО ЕЭС» и электросетевых компаний ОЭС Урала обсудили взаимодействие при реализации в 2023 году проектов ввода в работу генерирующего и электросетевого оборудования, выполнении плановых ремонтов, осуществлении мер по противодействию гололедообразованию на ЛЭП 110 кВ и выше, обеспечении надежной работы устройств РЗА. Участники совещания сформировали перечень направлений, требующих постоянного внимания технических руководителей предприятий сетевого энергокомплекса ОЭС Урала в период проведения ремонтной кампании.

В ходе совещания также рассматривались вопросы разработки Схемы и программы развития (СиПР) электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы, в том числе, вопросы предоставления электросетевыми компаниями Системному оператору исходных данных для разработки проекта документа. При этом отдельное внимание было уделено соблюдению требований по включению предлагаемых для включения в программный документ мероприятий в инвестиционные программы субъектов электроэнергетики.

Кроме того были рассмотрены вопросы организации информационного обмена на основе требований серии стандартов ГОСТ Р 58651 по информационной модели электроэнергетики, подходы по обеспечению информационной безопасности при реализации дистанционного управления коммутационным оборудованием объектов электроэнергетики, возможные мероприятия по модификации технологических систем с целью их импортозамещения.

Подводя итоги технического совещания, заместитель генерального директора ОДУ Урала Александр Бойко подчеркнул, что, обеспечивая устойчивый и надежный режим работы ОЭС Урала, энергетики выполняют общую для всех государственную задачу – качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей Большого Урала. Заместитель генерального директора ОДУ Урала поблагодарил участников рабочей встречи за конструктивное общение и предложения, прозвучавшие в докладах и обсуждениях, пожелал всем участникам успешной и безаварийной работы.