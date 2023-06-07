Функционал платформы ГИС ЖКХ будет расширен

В числе важных задач – дать каждому участнику рынка ЖКХ набор цифровых услуг высокого качества. Таким образом, в ближайшей перспективе будут созданы условия для глобальной трансформации жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорили участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, изменения в городской среде и ЖКХ должны находить свой отклик в проектах, ориентированных на человека. Важным элементом этой системы в этом году стало мобильное приложение Госуслуги.Дом, разработанное на базе ГИС ЖКХ.

«Основная задача приложения – помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. Одна из основных функций – передавать показания всех приборов учёта в одном приложении. Кроме того, в мобильном приложении собственники могут просматривать и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, изучать сроки проведения капитального ремонта и перечень работ, результаты прошедших общедомовых собраний собственников – эти данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ», – подчеркнул Константин Михайлик.

Госуслуги.Дом уже работает в пяти регионах: в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Планируется, что в ближайшее время приложение будет доступно ещё в 14 регионах: Республике Удмуртия, Республике Хакасия, Алтайском крае, Ненецком автономном округе, Ставропольском крае, Архангельской, Кемеровской, Кировской, Курской, Новосибирской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге. Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery. Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы».

По словам заместителя генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО «Оператор информационной системы» Александра Горбачева, при создании цифровых сервисов на базе ГИС ЖКХ необходимо учитывать интересы и потребности всех участников отрасли.

«Мы впервые в стране создаём цифровую отраслевую платформу, которая будет полезной для всех участников отрасли ЖКХ. Это, в свою очередь, влечёт внедрение новых стандартов для отрасли по всем направлениям от коммуникаций и предоставления качества услуг, получения счетов в электронном виде с обязательным указанием единых лицевых счетов до стандартов ведения электронных паспортов многоквартирного дома», — рассказал Александр Горбачев.

Например, внедрение сервиса доставки электронных платёжных документов с одной стороны позволит снизить издержки для отраслевых компаний благодаря переходу на безбумажные технологии, с другой – станет удобным каналом коммуникации с клиентом через экосистему Госуслуг. Потребитель, в свою очередь, сможет оплачивать все счета с помощью удобных и быстрых сервисов и без комиссий.

Если говорить о синергии отраслей информационных технологий и ЖКХ, то в экосистеме ГИС ЖКХ будет запущен маркетплейс IT-решений. С его помощью отраслевые компании смогут выбрать подходящий для их работы удобный инструмент. Так рынок IT получит доступ в сферу ЖКХ для ускорения и масштабирования своей деятельности, а с другой стороны это поможет существенно поднять уровень цифровизации и качества оказываемых потребителю услуг.

На сегодняшний день «Оператором информационной системы» уже успешно реализованы важные пилотные проекты с использованием данных отраслевой цифровой платформы. В их числе – проект создания сервиса «История жизни дома». Специалисты компании собрали и оцифровали «последнюю милю клиентского пути при выборе квартиры» и структурировали информацию о самом доме, в котором предстоит жить будущему покупателю. Пользователю будет доступна информация о качестве предоставляемых управляющей организацией услуг, с указанием проблем, средней стоимости ЖКУ за 1 квадратный метр (для ежемесячного прогноза стоимости содержания жилья и услуг), планах по капитальному ремонту и о многом другом, что ранее было просто невозможно понять без выезда на место и глубинного исследования. Внедряется и важный для бизнеса сервис по работе с должниками. В личных кабинетах организаций на портале ГИС ЖКХ планируется запуск сервиса по формированию предзаполненных претензий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сервис уже спроектирован. Чтобы его реализовать, необходимо принять соответствующие нормативно-правовые акты.