«Россети Тюмень» с начала 2023 года выполнили капитальный ремонт пяти воздушных линий в Тюменском районе. Энергообъекты питают восемь населенных пунктов, среди которых поселок Богандинский, деревня Якуши, села Чикча и Муллаши. На повышение надежности электроснабжения 16 тысяч жителей региона компания направила свыше 18,5 млн рублей.

Энергетики произвели замену 110 дефектных опор. На участках распределительной сети общей протяженностью более 18 километров самонесущий изолированный провод (СИП) пришел на смену старому неизолированному. Применение СИП позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии.

Особое внимание при проведении работ «Россети Тюмень» уделили воздушным линиям «Судостроитель-1» и «Судостроитель-2». Энергообъекты пересекают трассу P-404 – единственную федеральную автомобильную дорогу, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО-Югрой. Для обеспечения безопасности дорожного движения в местах пересечений установлены 4 новые опоры высотой 11 метров.

«Россети Тюмень» ведут системную работу по обновлению электросетевого хозяйства региона. Всего в 2023 году в «столичном» районе Тюменской области энергетики проведут ремонт более 80 км линий электропередачи.