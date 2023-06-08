Россия будет развивать ресурсную базу на Дальнем Востоке, разрабатывая наиболее близкие к азиатским потребителям месторождения нефти и газа. Об этом написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"Предстоит работать над расширением ресурсной базы Дальнего Востока, так как прирост спроса во многом будут обеспечивать месторождения, максимально приближенные к потребителям АТР", - сказал он.

Новак отметил, что перед РФ стоит задача расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а пропускная способность Восточного полигона железных дорог должна увеличиться до 180 млн тонн уже в 2024 году. "Продолжается работа над сокращением времени прохождения таможенных процедур и повышением пропускной способности пунктов пропуска, а также оптимизацией технологии грузоперевозок", - добавил он.