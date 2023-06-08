Компания Spectro Analytical Instruments GmbH (Германия), ведущий мировой производитель оборудования для спектрального исследования элементного состава различных материалов (оптические эмиссионные спектрометры с возбуждением пробы в индуктивно-связанной плазме, искровом/дуговом разряде, рентгенофлуоресцентные спектрометры, масс-спектрометры), представила на рынок свой новый продукт - дуговой/искровой анализатор OES под маркой Spectromaxx LMX10, который предназначен для выполнения быстрого и точного элементного анализа на предприятиях по производству металлов, а также в литейных цехах по производству чугуна и цветных металлов.

Прибор LMX10 является последней версией дугового/искрового анализатора Spectromaxx OES (оптическая эмиссионная спектрометрия).

Как заявляет производитель, он обеспечивает повторяемость, воспроизводимость и надёжность результатов контрольного анализа материалов при тестировании поступающих материалов, во время контроля в ходе технологического процесса и при проведении заключительных проверок качества готовой продукции, что, несомненно, добавляет определённости критически важным цепочкам поставок. Пользователи спектрометра Spectromaxx быстро получают информацию об изменяющихся условиях технологического процесса при меньших затратах на расходные материалы. Усовершенствованная диагностика и простота технического обслуживания предотвращают простои оборудования. Кроме того, в анализаторе используется запатентованная компанией Spectro Analytical Instruments логическая схема калибровки iCAL 2.0 , которая требует всего лишь пяти минут и одного образца в день и автоматически компенсирует большинство изменений температуры или давления окружающей среды. Традиционным анализаторам может потребоваться 30 или более минут для стандартизации, плюс повторные циклы в случае изменения условий на объекте.

Анализатор LMX10 – десятое поколение приборов Spectromaxx – отличается рядом усовершенствований, которые включают новые аналитические характеристики: совершенно новые заводские калибровки; расширенные диапазоны калибровки и отбора элементов; оптимизированные параметры возбуждения источника и усовершенствованные пределы обнаружения (LODs). Новая функция позволяет производить полное отключение подачи аргона в режиме ожидания во время простоев оборудования в течение периодов, настраиваемых оператором, обеспечивая экономию затрат на расходные материалы.

Анализатор LMX10 выполняет рутинный, безотказный анализ десяти матриц, 65 методов и 59 элементов с помощью удобного управления операцией. Расширенные возможности программного обеспечения включают программы быстрой проверки, виртуальные стандарты типов и сканирование спектра. Удобное в использовании программное обеспечение Spark Analyzer Pro компании Spectro Analytical Instruments обеспечивает профили приложений, созданные с учётом предварительно установленных требований пользователя, а также автоматический программный выбор подметодов для конкретных материалов; хранение спектров для последующих повторных расчётов; форматы экспорта массивов данных и реализованные только программными средствами обновления для новых линий, методов или матриц.

Компания Spectro Analytical Instruments предлагает две модели анализатора LMX10. Базовый прибор Spectromaxx оснащён одной воздушной оптикой в видимом диапазоне с CMOS-датчиками (КМОП) от флагманского спектрометра класса Spectrolab S. Это расширяет соответствующий и применимый диапазон элементарных длин волн с 233 до 670 нм.

Новый вариант анализирует соответствующие длины волн до 766 нм, охватывающие калий.

В приборе Spectromaxx Advanced используется та же технология CMOS с высоким разрешением, при этом воздушная оптика охватывает те же длины волн, что и базовая модель, – от 233 до 670 нм. Дополнительная ультрафиолетовая оптика работает в более низком спектральном диапазоне от 120 до 235 нм. Это включает новую возможность анализа содержания кислорода в меди. Другой новый вариант анализирует соответствующие длины волн до 766 нм, охватывающие калий.

Компания Spectro Analytical Instruments основана в 1979 году тремя специалистами в небольшом немецком городе Клеве, недалеко от Рейна и границы с Нидерландами. Сегодня в компании работает более 600 человек. Первый в мире спектрометр произвели именно в компании Spectro Analytical Instruments. За период существования компании во всём мире установлено более 30 000 приборов.