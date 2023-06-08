Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа проводит конкурс на строительство начальной школы на 500 мест в городе Ноябрьск, сообщает RosTender.info.

Согласно условиям контракта, победителю предстоит скорректировать проектную документацию, построить и ввести объект в эксплуатацию. Прием заявок открыт до 27 июня, на работы выделят 1,3 млрд рублей.

Трехэтажное здание школы возведут на земельном участке площадью 21 067 м2. Это будет пристройка в составе средней общеобразовательной школы №3 по улице Магистральная, 71. Блок будет соединен с основным зданием надземным теплым переходом.

В составе школы будут предусмотрены зона коворкинга, медиапространство, кабинет для обучения ПДД и зона для размещения творческих достижений учащихся. Мультиформатный зал будет предназначен для организации мероприятий и работы клубов. Обеденный зал рассчитан на 250 мест. Также предусмотрена зона отдыха и атриум. Новое учреждение должно быть построено к концу июня 2026 года.