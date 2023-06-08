В Аскинском районе Башкирии к ноябрю 2024 года построят образовательный комплекс из школы и детского сада в деревне Кубиязы, сообщает RosTender.info.

Подрядчика, который займется строительством, пусконаладочными работами и поставкой оборудования, определят по итогам тендера. Прием заявок открыт до 27 июня, на подведение итогов выделят три дня. Начальная цена государственного контракта – 316,4 млн рублей за счет средств республиканского бюджета.

Общеобразовательная школа будет рассчитана на 120 учеников, детский сад – на 60 мест. Подрядчик займется строительными работами, монтажом наружных сетей, сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Также по договору ему необходимо благоустроить и озеленить территорию.