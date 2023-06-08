В рамках второго этапа проекта «Производительность труда», на «Заводе Москабель» запущена программа «Культура непрерывных улучшений». Каждый сотрудник предприятия может поделиться рационализаторским предложением, которое поможет компании повысить эффективность производства и стать еще лучше.

﻿С каждого — по кайдзену

В феврале «Завод Москабель» подписал контракт с ФЦК для дальнейшей работы в рамках проекта «Производительность труда», уже на коммерческой основе. Теперь, помимо четырех программ, ранее запланированных в рамках проекта («Внедрение быстрой переналадки и повышение производительности линий», «Повышение эффективности процесса внесения изменений по материалам на действующих продуктах», «Повышение эффективности процесса от заключения контракта до включения заказа в план производства», «Повышение эффективности внутренней логистики»), Департамент управления персоналом запустил пятую программу — «Культура непрерывных улучшений». Она предполагает внесение рационализаторских, или кайдзен-предложений предложений сотрудниками предприятия. По итогам программы планируется получить минимум одно одобренное кайдзен-предложение на человека.

Философия кайдзен подразумевает постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, то есть участвуют в этом процессе все: от обычного сотрудника до генерального директора. Главная цель кайдзен — производство без потерь, или бережливое производство.

﻿Поделиться предложением — просто

Каждый из сотрудников «Завода Москабель» может принять участие в программе, поделившись идеями, которые помогут решить те или иные проблемы на производстве, повысить производительность, качество продукции, улучшить условия и безопасность труда. Внести свой вклад в достижение общей цели просто и удобно, для этого в «Москабельмет» предусмотрели три способа:

При помощи специальных бланков, размещенных на обновленных стендах на производственных площадках. Воспользовавшись листовками с QR-кодом, которые находятся в местах отдыха и приема пищи. Во вкладке «Подача кайдзена» в MES-системе: она открывается при клике по кнопке с изображением лампочки, которая находится в левом верхнем углу экрана.

﻿Возрождение славной традиции

Культура рационализаторства на кабельном предприятии существовала еще с 1940-х годов. В разные периоды подавалось от 120 до 1500 предложений в год, а в 1994-м было учреждено звание «Заслуженный рационализатор АО “Москабельмет”». Теперь традиция возрождается в новом качестве и с новыми возможностями.