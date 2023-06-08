 

"Завод Москабель" возрождает рационализаторство с новой программой подачи кайдзенов

8 июня 2023, 11:00 184 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
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В рамках второго этапа проекта «Производительность труда», на «Заводе Москабель» запущена программа «Культура непрерывных улучшений». Каждый сотрудник предприятия может поделиться рационализаторским предложением, которое поможет компании повысить эффективность производства и стать еще лучше.

﻿С каждого — по кайдзену

В феврале «Завод Москабель» подписал контракт с ФЦК для дальнейшей работы в рамках проекта «Производительность труда», уже на коммерческой основе. Теперь, помимо четырех программ, ранее запланированных в рамках проекта («Внедрение быстрой переналадки и повышение производительности линий», «Повышение эффективности процесса внесения изменений по материалам на действующих продуктах», «Повышение эффективности процесса от заключения контракта до включения заказа в план производства», «Повышение эффективности внутренней логистики»), Департамент управления персоналом запустил пятую программу — «Культура непрерывных улучшений». Она предполагает внесение рационализаторских, или кайдзен-предложений предложений сотрудниками предприятия. По итогам программы планируется получить минимум одно одобренное кайдзен-предложение на человека.

Философия кайдзен подразумевает постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, то есть участвуют в этом процессе все: от обычного сотрудника до генерального директора. Главная цель кайдзен — производство без потерь, или бережливое производство.

﻿Поделиться предложением — просто

Каждый из сотрудников «Завода Москабель» может принять участие в программе, поделившись идеями, которые помогут решить те или иные проблемы на производстве, повысить производительность, качество продукции, улучшить условия и безопасность труда. Внести свой вклад в достижение общей цели просто и удобно, для этого в «Москабельмет» предусмотрели три способа:

  1. При помощи специальных бланков, размещенных на обновленных стендах на производственных площадках.
  2. Воспользовавшись листовками с QR-кодом, которые находятся в местах отдыха и приема пищи.
  3. Во вкладке «Подача кайдзена» в MES-системе: она открывается при клике по кнопке с изображением лампочки, которая находится в левом верхнем углу экрана.

﻿Возрождение славной традиции

Культура рационализаторства на кабельном предприятии существовала еще с 1940-х годов. В разные периоды подавалось от 120 до 1500 предложений в год, а в 1994-м было учреждено звание «Заслуженный рационализатор АО “Москабельмет”». Теперь традиция возрождается в новом качестве и с новыми возможностями.

«Мы изменили полностью систему премирования, она позволяет теперь получать больше, и я считаю, это правильно. Мы изменили скорость подачи кайдзенов — теперь вы будете получать обратную связь очень быстро. И, самое главное, мы поставили в этом году очень амбициозную цель — получить по кайдзен-предложению от каждого сотрудника, и это только начало, — отметил в своем видеообращении к сотрудникам Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. — Я очень надеюсь, что следующий аудит, который проведет ФЦК, изменит наш балл (а он уже очень высок), до максимальной границы, и это произойдет благодаря вам. Поэтому прошу скорее включаться в игру. Вперед!»

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Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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