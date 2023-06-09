В мае 2023 года Белоярская АЭС выработала 1090,51 млн кВтч электроэнергии - это на 13,6% больше, чем в апреле этого же года. Такой объём соответствовал потребностям энергосистемы согласно заданному её диспетчерами графику выдачи мощности.



В сумме за 5 месяцев 2023 года Белоярская АЭС произвела 4,5 млрд кВтч электроэнергии, что составило 100,8% от государственного задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Объём выработки Белоярской АЭС за 5 месяцев 2023 года позволил избежать поступления в окружающую среду 2,1 миллионов тонн парниковых газов (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией). Тем самым Белоярская АЭС внесла существенный вклад в достижение одной из целей устойчивого развития, провозглашённых ООН: борьбе с изменением климата на нашей планете.

«Белоярская АЭС неукоснительно выполняет взятую на себя миссию: экономически эффективную генерацию и надёжное обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией при безусловном соблюдении всех видов безопасности», - отметил директор атомной станции Иван Сидоров.

Действующие энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800 работают в штатном режиме, обеспечивая порядка 16% всей вырабатываемой электроэнергии Свердловской области. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не превышает естественных природных значений.



Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.