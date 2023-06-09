Повышение уровня экологической безопасности на электросетевых объектах – одно из значимых направлений ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго». В 2023 году на реализацию внутренней экологической программы филиалом будет направлено более 60 млн рублей.

С начала года калужскими энергетиками было реконструировано порядка 26 км сетей воздушных линий 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный, на линиях 35-110 кВ установлено более 600 птицезащитных устройств. Эти мероприятия позволяют энергетикам сократить зону вырубки просек вдоль линий электропередачи, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду региона и, конечно, исключить гибель птиц.

Еще одним из приоритетных векторов в работе по снижению рисков загрязнения окружающей среды является модернизация маслонаполненного оборудования. В этом году филиалом «Калугаэнерго» была проведена замена масляных выключателей на вакуумные, что позволило вывести из эксплуатации почти 4 т масла. Также сотрудниками был произведён капитальный ремонт нескольких десятков масляных выключателей.

Все производственные объекты филиала «Калугаэнерго» находятся под регулярным экологическим контролем: уделяется внимание своевременной утилизации отходов производственной деятельности и проводится повышение квалификации специалистов филиала, ответственных за ведение вопросов охраны окружающей среды и экологической безопасности.