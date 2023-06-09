В сельском поселении Териберка Мурманской области, которое в последние годы превратилось в активно посещаемую туристическую достопримечательность, открыли обновленную электрозаправочную станцию Росатома. Она появилась в рамках проекта Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») по созданию сети зарядных станций для электротранспорта. Модернизацию электрозаправки провела компания АО «АтомЭнергоСбыт» (входит в контур управления Росэнергоатома) в тесном взаимодействии с «Териберка тур».

Теперь путешественники и туристы в Териберке смогут быстрее зарядить свои электрокары с помощью более мощного оборудования. В настоящее время власти Мурманской области ведут работы по строительству современного дорожного полотна к поселку Териберка, что сделает дорогу доступней для автолюбителей, в том числе и владельцев электрокаров.

«Развитие технологий и экологически чистых видов топлива делают электромобили все более популярными, и обновление электрозаправки в Териберке - это шаг вперед в развитии инфраструктуры для электротранспорта, что позволит путешествовать по Кольскому полуострову и на электромобилях», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

По проекту Росэнергоатома планируется открытие электрозаправок Росатома в городах-миллионниках, включая Москву, и на крупнейших трассах страны. Со временем Росатом планирует перейти на внутриотраслевое производство зарядных станций для стратегического развития сети ЭЗС.

АО «АтомЭнергоСбыт» (входит в контур управления АО «Концерн Росэнергоатом» - Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в пяти регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АтомЭнергоСбыта работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях и Республике Хакасия. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 60 тыс. юридических лиц и более 4 млн жителей. Объем реализованной филиалами и обособленными подразделениями АтомЭнергоСбыта электроэнергии в 2022 году составил порядка 17 млрд кВт.ч. www.atоmsbt.ru

Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов – все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Росатом развивая выпуск электромобилей и инфраструктуру для их заправки.