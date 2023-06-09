В 2023 году «Россети Тюмень» установят около 3 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Оборудование позволит сохранить популяцию пернатых и снизить риск возникновения нарушений электроснабжения из-за жизнедеятельности птиц. На эти цели в текущем году энергокомпания направит более 20 млн рублей.

На территории Тюменского макрорегиона расположены более 130 особо охраняемых природных территорий, которые обладают богатой орнитофауной. Здесь обитают занесенные в Красную книгу кречет, орлан-белохвост и самая быстрая птица в мире – сапсан. Применяемые защитные устройства препятствуют посадке птиц и их гнездованию на траверсах и изоляторах ЛЭП, уберегают пернатых от гибели по причине соприкосновения с токоведущими частями и повышают надежность электроснабжения потребителей.

Проект по установке ПЗУ на энергообъектах является одним из направлений экологической политики Группы «Россети», которая реализуется в рамках ESG-стратегии. За последние шесть лет «Россети Тюмень» установили более 16,5 тысяч защитных устройств в зоне ответственности компании, направив на эти цели порядка 80 млн рублей.