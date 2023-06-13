Заявки для включения в План НИОКР на 2024-2026 годы будут приниматься до 15 июля 2023 года.

Для включения в План НИОКР предложение должно относиться к области передачи электроэнергии, содержать признаки актуальности, быть направлено на получение, применение новых знаний и относиться к одному из приоритетных направлений инновационного развития АО «Сетевая компания». Это:

цифровизация процессов управления электрическими режимами;

интеллектуальный учет электроэнергии;

повышение адаптивности электрических сетей;

диагностика и мониторинг состояния оборудования;

повышение энергоэффективности;

использование оборудования и материалов с минимальными эксплуатационными издержками;

робототехника;

искусственный интеллект;

интернет вещей;

виртуальная и дополненная реальность;

обработка больших данных;

управление жизненным циклом электрооборудования.

Обращаем внимание заявителей, что тематика направлений может быть расширена.

Заявку с заполненными приложениями следует направить до 15 июля 2023 года на электронный адрес: egorovadg@gridcom-rt.ru Тел.: 8(843) 567-74-23.

После первичного отбора поступивших заявок потенциальные работы будут заслушаны на очередном заседании Координационного научно-технического совета АО «Сетевая компания». По его результатам будет принято окончательное решение о включении НИОКР в План на 2024-2026 годы.