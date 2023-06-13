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АО "Сетевая компания" начинает сбор заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

13 июня 2023, 17:15 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Сетевая компания"

Заявки для включения в План НИОКР на 2024-2026 годы будут приниматься до 15 июля 2023 года. 

Для включения в План НИОКР предложение должно относиться к области передачи электроэнергии, содержать признаки актуальности, быть направлено на получение, применение новых знаний и относиться к одному из приоритетных направлений инновационного развития АО «Сетевая компания». Это:

  • цифровизация процессов управления электрическими режимами;
  • интеллектуальный учет электроэнергии;
  • повышение адаптивности электрических сетей;
  • диагностика и мониторинг состояния оборудования;
  • повышение энергоэффективности;
  • использование оборудования и материалов с минимальными эксплуатационными издержками;
  • робототехника;
  • искусственный интеллект;
  • интернет вещей;
  • виртуальная и дополненная реальность;
  • обработка больших данных;
  • управление жизненным циклом электрооборудования.

Обращаем внимание заявителей, что тематика направлений может быть расширена.

Заявку с заполненными приложениями следует направить до 15 июля 2023 года на электронный адрес: egorovadg@gridcom-rt.ru Тел.: 8(843) 567-74-23.

После первичного отбора поступивших заявок потенциальные работы будут заслушаны на очередном заседании Координационного научно-технического совета АО «Сетевая компания». По его результатам будет принято окончательное решение о включении НИОКР в План на 2024-2026 годы.

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Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, НИОКР, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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