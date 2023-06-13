Рынок вакансий растет
Заявки для включения в План НИОКР на 2024-2026 годы будут приниматься до 15 июля 2023 года.
Для включения в План НИОКР предложение должно относиться к области передачи электроэнергии, содержать признаки актуальности, быть направлено на получение, применение новых знаний и относиться к одному из приоритетных направлений инновационного развития АО «Сетевая компания». Это:
Обращаем внимание заявителей, что тематика направлений может быть расширена.
Заявку с заполненными приложениями следует направить до 15 июля 2023 года на электронный адрес: egorovadg@gridcom-rt.ru Тел.: 8(843) 567-74-23.
После первичного отбора поступивших заявок потенциальные работы будут заслушаны на очередном заседании Координационного научно-технического совета АО «Сетевая компания». По его результатам будет принято окончательное решение о включении НИОКР в План на 2024-2026 годы.
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