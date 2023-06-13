10 июня 2023 г. энергоблок №1 Балаковской АЭС был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации, а на номинальную мощность он вышел 12 июня в 06:35 (МСК). Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Плановые ремонты энергоблоков атомных станций – это гарантия экологической безопасности и бесперебойной генерации электроэнергии. Впервые в истории Балаковской АЭС ППР был проведен в кратчайшие сроки – 29 суток с безусловным соблюдением высокого качества выполненных работ, которые были осуществлены силами специалистов АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта».

В ходе ППР выполнено порядка 30 мероприятий по модернизации. В числе самых значимых работ в турбинном отделении – капитальный ремонт цилиндра низкого давления, турбопитательного насоса, подогревателей высокого давления. В реакторном отделении проведен ремонт каналов систем безопасности. В числе значимых технологических операций – проведение вихретокового контроля теплообменных трубок парогенераторов.

В настоящее время на Балаковской АЭС в работе находятся все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 4233 МВт (по состоянию на 13.06).

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Атомная энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.