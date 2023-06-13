Принятое Правительством РФ 7 июня 2023 года постановление № 940 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах» продолжает формировать нормативную основу для осуществления Системным оператором оперативно-диспетчерского управления технологически изолированными территориальными энергосистемами.

Документ разработан в развитие Федерального закона от 11 июня 2022 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрен переход к Системному оператору с 1 января 2024 года функций по оперативно-диспетчерскому управлению технологически изолированными территориальными энергосистемами.

Постановление вносит изменения в Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (Правила ОДУ), Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (ПТФ ЭЭС), Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, которыми, в том числе:

установлены правила оптимизации диспетчерского графика загрузки электростанций по экономическим критериям;

перечень объединенных энергосистем и образующих их технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем исключен из Правил ОДУ и перенесен в ПТФ ЭЭС.

Корреспондирующие изменения, связанные с передачей функций по оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированных системах системному оператору, внесены в иные нормативные документы, в том числе в Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) и Правила создания и функционирования штабов по обеспечению безопасности электроснабжения.