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Вышел 315 номер журнала RusCable Insider!
На обложке - "Москабельмет"
Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №315 от 12 июня 2023 года
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