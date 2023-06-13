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13 июня 2023, 14:59 107 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 315 номер журнала RusCable Insider!

На обложке -  "Москабельмет"

  • Философия долголетия - ГК "Москабельмет" исполняется 128 лет!
  • Русская Wire с китайским акцентом: как и почему российские кабельные заводы постепенно переходят на азиатское оборудование?
  • Ункомтех 360 - большая история в формате 360. Читайте репортажи и смотрите видео спецпроекта. 
  • Аналитика кабельной отрасли, современные решения по упаковке кабельной продукции и испытания кабелей среднего напряжения. Читайте эксклюзивные материалы в подписке Плюс!
  • Уникальная точка контакта – открытый чемпионат электриков. Новые возможности для общения со студентами и экспертами рынка.
  • На задней обложке - КЗ "Цветлит"

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №315 от 12 июня 2023 года

Смотрите также свежий выпуск еженедельного стриминг-шоу RusCable Live!

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Метки: МКМ, УНКОМТЕХ, ЦВЕТЛИТ, ХКА, СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета УНКОМТЕХ 360
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