Количество электробусов в Москве в ближайшие годы увеличится более чем в два раза - до 2255, для этого, в частности, в 2023 году будет подключено 94 ультрабыстрых зарядных станций. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас на улицах города курсирует 1055 электробусов. Планируем в ближайшие годы увеличить их число больше чем в два раза — до 2255. Для этого расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций — до конца 2024 года в Москве их будет свыше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что дополнительные электробусы будут поставлять ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». «Контракты с ними уже подписаны», — добавил Сергей Собянин.