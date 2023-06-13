УНКОМТЕХ подвел итоги участия в выставке ЭЛЕКТРО-2023

Международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений «Электро-2023» прошла с 6 по 9 июня в Экспоцентре, г. Москва.

УНКОМТЕХ активно сотрудничает с большим числом электротехнических предприятий России и традиционно принимает участие в мероприятии.

На выставке «ЭЛЕКТРО-2023» основное внимание специалистов проектирующих организаций было приковано к продукции ККЗ®. Порядка 50 консультаций и презентационных бесед было проведено по характеристикам и применению кабелей стандарта RS-485 – «ККЗ ИК», кабелей управления малогабаритных «ККЗ УМК», кабелей для систем цифровой связи «ККЗ LAN» и кабелей монтажных этой марки.

Главной задачей, которая стоит сегодня перед отечественными электротехниками является адаптация деятельности к меняющимся условиям работы на внутреннем и внешнем рынках, в том числе, вопросы замещения оборудования из недружественных юрисдикций. В связи с этим, спрос на кабельно-проводниковую продукцию российского производства, которая полностью обеспечивает потребности этой отрасли кратно возрос.

Разработка кабельно-проводниковой продукции, известной в рынке под маркой ККЗ® - это один из успешных результатов ведущих технологов и инженеров холдинга в направлении реверс-инжиниринга*. Кабели управления, сбора и передачи данных марки ККЗ® - это единственное решение на территории РФ по комплексной замене кабелей производителей: Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD - по всей линейке КПП для автоматизированных и роботизированных линий.

Кабели марки ККЗ® имеют широкий ряд преимущественных технических характеристик, по сравнению с аналогами, и отвечают требованиям российских и международных стандартов качества.

*Отвечая на потребности рынка, УНКОМТЕХ ведет активную работу по реверс-инжинирингу. На базе холдинга создано инжиниринговое подразделение ООО «Ункомтех Инжиниринг». Основная задача инженеров компании состоит в разработке новых видов КПП. Но также, в связи с принятием курса на импортозамещение В 2014 году, здесь был разработан широкий перечень продукции, замещающей собой кабели иностранных производителей: Südkabel, Demirer, Prysmian, Nexans, ZTT, Belden, Unitronic, Tendor, Helukabel, TKD и многих других.