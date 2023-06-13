Этот статус позволит резидентам технопарка получить доступ к сервисам Фонда «Сколково»: содействие в привлечении инвестиций, менторские и акселерационные программы, поддержка в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Присвоение нового статуса технопарку “Электрополис” позволит создать условия для развития новых технологических компаний в регионе, повысит инновационную привлекательность региона, в том числе и с приграничными территориями Республики Беларусь, а сотрудничество с вузами региона позволит нарастить воронку стартапов из числа университетских проектов».

По словам председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, появление регоператора «Сколково» придаст новый импульс, прежде всего, развитию города Великие Луки, который называют промышленной столицей региона.

Ирина Белова, директор технопарка «Электрополис»: «Развитие инновационной деятельности — одно из ключевых направлений развития региона и Великих Лук, в частности. Глава нашей страны поставил задачу за короткое время совершить прорыв во всех сферах жизни. Технопарк “Электрополис” должен стать одной из точек роста, приближающих реализацию поручений В. В. Путина».

Все резиденты технопарка являются потенциальными соискателями статуса участника проекта «Сколково» и у них открываются возможности получить квалифицированную консультацию от управляющей команды Технопарка «Электрополис» для подготовки этой заявки. Таким образом, резидент технопарка сможет одновременно получать поддержку, как от технопарка, так и от Фонда при положительном прохождении экспертизы. Деятельность регионального оператора охватывает всю территорию Псковской области.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тысяч.

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Технопарк «Электрополис» – крупнейший объект инновационной инфраструктуры Псковской области, относится к категории браунфилд., созданный 18 января 2017 года на территории г. Великие Луки как площадка для организации условий для развития высокотехнологического бизнеса в регионе, а именно - предоставления льготного доступа субъектов МСП к административным и производственным площадям, формирования доступной экосистемы сервисов и созданием основ развития инновационных компаний в Псковской области. Технопарк «Электрополис» является частью новой системы разработки инноваций для электротехнической промышленности в Псковской области. Основной специализацией Технопарка является сфера энергетического машиностроения и деятельность связана с развитием технологических компаний в области энергоэффективных технологий.