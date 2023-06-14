На Владивостокской ТЭЦ-2 ведется капитальный ремонт дамбы

Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 (входит в Группу РусГидро) проводят масштабный капитальный ремонт дамбы участка гидротехнических сооружений, расположенного на берегу бухты Сухопутная Уссурийского залива Японского моря. Необходимость в проведении восстановительных работ возникла вследствие летних тайфунов, нанесших повреждения дамбе.

В период капитального ремонта энергетики укрепляют дамбу тетраподами массой 5 тонн в количестве 770 штук, которые укладываются в тело дамбы с усилением внешней зоны тетраподами весом 7,8 и 13 тонн.

Тетраподы – железобетонные конструкции из четырех усеченных конусов, расположенных под углом по отношению друг к другу и объединенных общим основанием. Они служат основной защитой при волновой нагрузке и прочих воздействиях на гидротехническое сооружение.

Для проведения восстановительных работ на береговой линии энергетикам потребовалось 1364 блока разной массы. На эти цели направлено 98 миллионов рублей.

«Уже выполнено 80% работ. Тело дамбы и пространственное положение сформированы. В настоящее время производится укладка тетраподов согласно проекта, на оголовке идет формирование дорожной насыпи. Задействовано порядка 10 единиц техники, три из которых работают в постоянном режиме: экскаватор, кран и бульдозер. Капитальный ремонт дамбы планируется завершить до конца 2023 года», - сообщает начальник участка гидротехнических сооружений ВТЭЦ-2 Валентин Антипин.

Установка оградительных сооружений – обязательный этап восстановительных работ. Во время шторма высота волны может достигать шести метров. Тетрапод преломляет ледяной покров и волну, тем самым защищая побережье от удара стихии. При изготовлении тетрапода используется гидротехнический бетон с повышенными показателями по морозостойкости и водонепроницаемости.