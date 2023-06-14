Новые решения компании Belden

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14 июня 2023, 09:00 134 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Компания Belden Inc., поставщик решений для сетевых инфраструктур и внедрения цифровых технологий, предлагает пять новых продуктов, которые обеспечивают повышенную безопасность, более высокую производительность и беспроблемную интеграцию.

Организация данных и управление данными

  • Приложение Belden PROVIZE Explorer обеспечивает ввод устройств в эксплуатацию путём назначения IP-адресов управления и учетных данных с помощью простого в использовании интерфейса. Являясь частью пакета PROVIZE Suite компании Belden, PROVIZE Explorer легко интегрируется с приложениями сетевого планирования и управления.
  • Приложение Belden PROVIZE Planner позволяет пользователям собирать требования, создавать и проверять сети на основе намерений, а также автоматически создавать и экспортировать спецификации с перечнем рекомендуемого оборудования с помощью единого, простого в использовании интерфейса. Являясь частью пакета PROVIZE Suite компании Belden, PROVIZE Planner легко интегрируется с приложениями для исследования и управления.
  • Межсетевые экраны Hirschmann EAGLE40-4F обеспечивают глубокую проверку данных и расширенную кибербезопасность наряду с мониторингом трафика в режиме реального времени — и всё это при оптимальном соотношении цены и рабочих характеристик. С кабелем прочной конструкции и различными сертификациями Hirschmann EAGLE 40-4 F представляет собой оптимальное решение для многих промышленных применений.

Сбор и передача данных

  • Belden 4-Channel SMPTE Cable — многоканальный гибридный кабель, который позволяет подключать четыре камеры к одному проложенному кабелю. 4-канальный кабель SMPTE доступен в двух вариантах исполнения: для прокладки в вертикальных стояках и в воздуховодных каналах, он имеет чёрную наружную оболочку и поставляется со стандартной 10-летней гарантией.
  • Belden VFD Cable Glands — кабельные вводы, которые обеспечивают взрывозащищенный ввод или ввод общего назначения кабелей VFD в корпуса и устройства. Эти кабельные вводы, имеющие сквозную конструкцию для изолирования экрана / заземления, идеально подходят для всех типов небронированных кабелей, прокладываемых в лотках, гибких кабелей и шнуров даже в самых сложных промышленных условиях.

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Метки: Belden
Отрасль: Кабельная промышленность 

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