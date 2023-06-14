Delta Computers совместно с технологическим партнером - «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») разработали полностью отечественный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для реализации частного облака. Решение успешно прошло тестовые испытания и внедрено в Концерне.

Переход на облачную инфраструктуру – это общемировая тенденция. При традиционной инфраструктуре с разрозненными серверами вычислительные ресурсы зачастую используются неоптимально, серверы для одних функций и приложений – перегружены, другие серверы – недоиспользованы и частично простаивают. При этом ИТ-подразделение не может оперативно реагировать на потребности бизнеса, т.к. увеличение мощности влечет за собой длительные процессы закупки оборудования, его подключения и настройки. Основное преимущество облачной инфраструктуры в ее гибкой масштабируемости. Облако позволяет динамически выделять IT-ресурсы для различных нагрузок по запросу: больше нагрузки — облако автоматически даст больше ресурсов. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок.

Сегодня Концерн обладает масштабной ИТ-инфраструктурой, а за последние годы количество информационных систем в организации значительно выросло. Чтобы снизить затраты на поддержку ИТ-оборудования, руководство компании приняло решение о переходе на облачную инфраструктуру, а именно на частное облако, учитывая специфику отрасли и требования по информационной безопасности.

Созданный по заданию Концерна ПАК полностью спроектирован на базе отечественных продуктов и реализован в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению. Решение аттестовано на соответствие требованиям по защите информации ФСТЭК России органом по аттестации АО Центр «Атомзащитаинформ», в т.ч. на соответствие требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Благодаря данному комплексу «Росэнергоатом» получил возможность динамично распределять нагрузку между сервисами, снизить риск простоев, а также ускорить развертывание новых приложений.

Для управления ПАК использовался продукт Delta Cloud Appliance – это портал управления ресурсами, благодаря которому системные администраторы Концерна теперь могут более эффективно управлять своей виртуальной инфраструктурой.

Аппаратная платформа ПАКа состоит из серверов Delta Tioga Pass, дисковых полок Delta Argut и серверных шасси Delta Akturu. А в состав его программного обеспечения входит платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня ROSA Virtualization, созданная НТЦ ИТ РОСА.

«Программно-аппаратный комплекс, который мы создали, позволил повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры и оптимизировать работу ИТ-специалистов Концерна «Росэнергоатом». Администрирование и эксплуатация ИТ-оборудования стали значительно менее трудозатратными процессами в компании. В обозримой перспективе мы планируем развивать продукт. Нет сомнения, что мы с коллегами из «Росэнергоатома» и дальше будем достигать поставленных целей благодаря слаженной работе наших экспертных команд», - заявил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

«Создание импортозамещенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) - одна из стратегических инициатив Госкорпорации «Росатом» по достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Использование ПАК позволяет нам получить сбалансированные и горизонтально масштабируемые аппаратные решения на российском «железе» с прогнозируемыми параметрами качества работы информационных систем, уровнем безопасности и стоимости владения на всем жизненном цикле решения. Наше сотрудничество в очередной раз доказало эффективность кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика», — отметил директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

Delta Computers — российский производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP). Среди клиентов Delta Computers — крупнейшие российские компании: «Росатом», РЖД, «Роснефть», Сбербанк, «Мегафон», «Интер РАО», Wildberries и др.

НТЦ ИТ РОСА – российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения с 2010 года. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр потребностей государства и бизнеса. В продуктовый портфель входят серверные и десктопные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среда виртуализации, программное обеспечение управления и автоматизации. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры РФ. ОС РОСА «КОБАЛЬТ» и платформа виртуализации ROSA Virtualization имеют сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Подробнее – на официальном сайте www.rosenergoatom.ru.