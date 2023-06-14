В Дзержинске при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовал проект «Солнечная музыка», в рамках которого оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» из Москвы организовал обучение музыке для детей с ментальными нарушениями.

«Солнечные нотки» – единственный в России оркестр, где играют музыканты с ментальными нарушениями. Сегодня он объединяет более 40 детей и взрослых с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра в возрасте от 8 до 35 лет. Музыкальный коллектив под руководством его основателя Татьяны Ореховой развивается усилиями родителей, которые стремятся научить детей жить с их диагнозом качественно и интересно.

«Солнечная музыка» направлена на социальную адаптацию детей с ментальной инвалидностью через приобщение к музыкальной культуре. Цель проекта – показать, что людям с неизлечимыми ментальными заболеваниями, в частности, с синдромом Дауна, помогает развиваться и социализироваться музыка. Развивая слух и моторику, они улучшают свои когнитивные способности, что доказано научными исследованиями. Участниками проекта являются инклюзивные коллективы из разных стран мира. Проект позволяет задействовать разнообразные подходы для социальной адаптации и реабилитации детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, а также способствует популяризации инклюзивного творчества.

Сейчас в Дзержинске в рамках проекта обучают музыке 12 детей с ментальными нарушениями, с ними занимаются 2 педагога в арендуемом помещении на базе центра творчества по адресу ул.Грибоедова 36 Б. Обучение очное, при этом с самими педагогами регулярно, дважды в неделю, проводят удаленные супервизии педагоги оркестра Татьяны Ореховой.

Два музыкальных коллектива – из Москвы и Дзержинска – параллельно готовят несколько произведений, которые в дальнейшем исполнят на концерте. Ребята освоят музыкальные инструменты и партии, работая индивидуально с педагогом. Ребята из Москвы одновременно будут учиться исполнять те же партии, но на более сложных инструментах: фортепиано, саксофоне, ударной установке, т.к. простые инструменты они уже освоили. В финале проекта оба коллектива совместно исполнят эти произведения.

В октябре-ноябре в рамках проекта будет проведена фотовыставка и организовано выступление героев проекта – музыкантов, изображенных на фотографиях. Информационно-образовательная кампания продемонстрирует жителям Дзержинска, что люди с ментальными нарушениями так же, как и все остальные, могут быть счастливыми и востребованными в обществе, а их жизнь может быть яркой и наполненной событиями.

Благодаря проекту родители детей с ментальными нарушениями получают необходимую психологическую и эмоциональную поддержку: они видят, что ментальные заболевания не мешают детям социализироваться и проявлять свои таланты, что окружение воспринимает их как полноценных членов общества.

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Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на https://www.formula-hd.ru/

“Солнечные нотки” – инклюзивный оркестр под руководством Татьяны Ореховой, единственный в России коллектив, где играют музыканты с ментальной инвалидностью. Деятельность оркестра нацелена на помощь в социализации людей с ментальной инвалидностью, оркестр развивается усилиями родителей, которые стремятся научить детей жить с их диагнозом качественно и интересно.