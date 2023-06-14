АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) и Группа компаний «Кировский завод» заключили договор, согласно которому 100% пакета акций АО «Завод «Киров-Энергомаш» приобретены АО «ОКБМ Африкантов». В результате завершенной сделки производственные мощности АО «Завод «Киров-Энергомаш» вошли в состав Машиностроительного дивизиона Росатома.

АО «Завод «Киров-Энергомаш» осуществляет проектирование, разработку и поставку техники для судостроительной и нефтегазовой отраслей, тепло- и гидроэнергетики, атомной энергетики. В 2021 году АО «ОКБМ Африкантов» и АО «Завод «Киров-Энергомаш» подписали договор на поставку восьми паротурбинных установок единичной мощностью 58 МВт для четырех модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ), которые обеспечат энергоснабжение Баимской рудной зоны. Договор предусматривает также участие завода в пусконаладочных работах и швартовых испытаниях МПЭБов.

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России.www.aem-group.ru

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в новые проекты, импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.