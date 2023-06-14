На полях Петербургского международного экономического форума сегодня провели рабочую встречу губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей, руководитель энергетического бизнеса российского энергометаллургического холдинга Эн+ Михаил Хардиков.

Собеседники обсудили инициативы для стимулирования инвестиций крупных компаний в регионы СФО, создание многопрофильных бизнес-кластеров и реализацию образовательных проектов в Сибири, а также вклад Томской области в эту работу.

«Одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой, — способствовать социально-экономическому развитию регионов нашей деятельности. И, безусловно, развитие и поддержка образовательных, научных и предпринимательских инициатив способствует решению этой задачи», — подчеркнул Михаил Хардиков.

«Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа предполагает применение кластерного подхода для привлечения частных инвестиций в экономику. Ее ключевая задача — повышение конкурентоспособности экономики сибирских регионов, уровня и качества жизни их населения, а также обеспечение устойчивого экономического роста СФО. Поэтому мы разделяем подходы РСПП в этом направлении», — отметил Владимир Мазур.

Владимир Мазур и Михаил Хардиков отдельно обсудили работу координационного совета РСПП по СФО, ближайшее заседание которого состоится в конце июня в Красноярске с участием президента РСПП Александра Шохина. В рамках целевого сценария РСПП, к 2030 году в регионах Сибирского федерального округа прогнозируется создание более 500 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций, вложенных в основной капитал компаний на территории Сибирского федерального округа, может достичь 30,2 трлн рублей к 2030 году. Плановое значение инвестиционных проектов составляет 6,685 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента РФ. Это одна из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXVI ПМЭФ проходит 14-17 июня 2023 года.