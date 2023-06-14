 

1,4 МВт мощности обеспечено современному объекту мелиорации на Ставрополье

14 июня 2023, 17:00 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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«Россети Северный Кавказ» подключили к энергосетям Ставрополья электроустановки Агрохолдинга «СПХ Урожайное» в Ипатовском районе Ставропольского края. Предприятие занимается выращиванием зерновых, бобовых, масличных, корнеплодных и клубнеплодных культур.

Мощность в объеме 1,4 МВт  потребовалась в связи с сооружением современного объекта мелиорации - насосной станции для капельного орошения земель. 

В рамках проекта по технологическому присоединению проведено строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ кабельного и воздушного исполнения, комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с установкой двух силовых трансформаторов общим номиналом 1700 КВа. 

По завершении строительной части работ специалисты филиала «Ставропольэнерго» смонтировали на линейном объекте пункт коммерческого учета (ПКУ) для корректного учета потребленной электроэнергии. 

В последние годы развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на Ставрополье уделяется повышенное внимание: ведется реконструкция устаревших инженерных систем, вводятся в эксплуатацию новые мелиоративные объекты. Все это требует дополнительных производственных мощностей. В этой связи специалистами энергокомпании повсеместно электрифицируются новые либо требующие увеличения мощности объекты, упрощается процедура технологического присоединения к инженерным сетям.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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