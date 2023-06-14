Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» с наступлением лета приступили к активной фазе проведения мероприятий, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонтов энергообъектов компании. Напомним, это ключевой этап подготовки к предстоящему сезону холодов.

За пять месяцев текущего года специалисты уже заменили свыше 242 км ветхого провода на новый, в том числе самонесущий изолированный (СИП), который максимально надежен и устойчив к механическим повреждениям.



Кроме того, энергетики за этот же период уже провели ремонт порядка 222 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) высокого класса напряжения (35 кВ и выше). Отремонтировано также 503 км воздушных ЛЭП 0,4 – 10 кВ, от которых электроэнергия поступает непосредственно в дома потребителей.



Мероприятия продолжаются в соответствии с графиком и установленным календарным планом. Большинство работ специалисты проводят хозяйственным способом – то есть своими силами. Это способствует снижению уровня затрат и повышению качества выполнения задач.



Всего в семи регионах операционной деятельности группы «Россети Северный Кавказ» электросетевой комплекс округа к осенне-зимнему периоду готовят 2 424 энергетика – это 597 бригад надежных специалистов. Задействовано также необходимое количество спецтехники (825 единиц) для своевременного и качественного проведения работ.