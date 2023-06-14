 

Более 242 км ветхого провода заменили "Россети Северный Кавказ" за 5 месяцев этого года

14 июня 2023, 11:15 97 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetisk.ru

Фото: rossetisk.ru

Энергетики группы «Россети Северный Кавказ» с наступлением лета приступили к активной фазе проведения мероприятий, предусмотренных программой технического обслуживания и ремонтов энергообъектов компании. Напомним, это ключевой этап подготовки к предстоящему сезону холодов.

За пять месяцев текущего года специалисты уже заменили свыше 242 км ветхого провода  на новый, в том числе самонесущий изолированный (СИП), который максимально надежен и устойчив к механическим повреждениям.

Кроме того, энергетики за этот же период уже провели ремонт порядка 222 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) высокого класса напряжения (35 кВ и выше). Отремонтировано также 503 км воздушных ЛЭП 0,4 – 10 кВ, от которых электроэнергия поступает непосредственно в дома потребителей.

Мероприятия продолжаются в соответствии с графиком и установленным календарным планом. Большинство работ специалисты проводят хозяйственным способом – то есть своими силами. Это способствует снижению уровня затрат  и повышению качества выполнения задач.

Всего в семи регионах операционной деятельности группы «Россети Северный Кавказ» электросетевой комплекс округа к осенне-зимнему периоду готовят 2 424 энергетика – это  597 бригад надежных специалистов. Задействовано также необходимое количество спецтехники (825 единиц) для своевременного и качественного проведения работ.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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