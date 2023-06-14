Битва электриков по международным правилам в МЭИ
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«Россети» задействованы в организации надежного электроснабжения инфраструктуры ПМЭФ-2023, включая основную площадку – КВЦ «Экспофорум». Главным энергетиком форума является Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.
К мероприятиям компания проложила 57 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, подготовила семь резервных источников электроснабжения (в сумме – более 2,3 МВт) и источники бесперебойного питания (более 3 МВА). В готовности находятся 105 бригад Группы «Россети» (402 энергетика и 105 ед. техники).
С 12 июня в КВЦ «Экспофорум» работает Ситуационно-аналитический центр ПМЭФ-2023, откуда ведется круглосуточный мониторинг электроснабжения центральной площадки форума, объектов культурной и спортивной программ, мест проживания участников, инфраструктуры Санкт-Петербурга.
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