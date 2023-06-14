Основные события:

Глава компании Андрей Рюмин проведет серию рабочих встреч с губернаторами, руководителями финансовых институтов и зарубежных организаций-партнеров.

«Россети» подпишут более 20 соглашений, связанных с развитием взаимодействия с ФОИВ, расширением международного сотрудничества в энергетике, наращиванием возможностей отечественных производителей электрооборудования, строительством зарядной инфраструктуры.

Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров примет участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика».

Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступит на сессии о возобновляемой энергетике.

Представители топ-менеджмента ПАО «Россети» и дочерних компаний примут участие в дискуссиях ПМЭФ, посвященных обеспечению технологического суверенитета, устойчивому развитию, совершенствованию законодательства, проведут двусторонние встречи.

«Россети» задействованы в организации надежного электроснабжения инфраструктуры ПМЭФ-2023, включая основную площадку – КВЦ «Экспофорум». Главным энергетиком форума является Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

К мероприятиям компания проложила 57 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, подготовила семь резервных источников электроснабжения (в сумме – более 2,3 МВт) и источники бесперебойного питания (более 3 МВА). В готовности находятся 105 бригад Группы «Россети» (402 энергетика и 105 ед. техники).

С 12 июня в КВЦ «Экспофорум» работает Ситуационно-аналитический центр ПМЭФ-2023, откуда ведется круглосуточный мониторинг электроснабжения центральной площадки форума, объектов культурной и спортивной программ, мест проживания участников, инфраструктуры Санкт-Петербурга.