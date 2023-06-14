 
  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Делегация Группы "Россети" во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым примет участие в деловой и выставочной программах ПМЭФ-2023

Делегация Группы "Россети" во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым примет участие в деловой и выставочной программах ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 13:00 400 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosseti.ru

Фото: rosseti.ru

Основные события:

  • Глава компании Андрей Рюмин проведет серию рабочих встреч с губернаторами, руководителями финансовых институтов и зарубежных организаций-партнеров.
  • «Россети» подпишут более 20 соглашений, связанных с развитием взаимодействия с ФОИВ, расширением международного сотрудничества в энергетике, наращиванием возможностей отечественных производителей электрооборудования, строительством зарядной инфраструктуры.
  • Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров примет участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика».
  • Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский выступит на сессии о возобновляемой энергетике.
  • Представители топ-менеджмента ПАО «Россети» и дочерних компаний примут участие в дискуссиях ПМЭФ, посвященных обеспечению технологического суверенитета, устойчивому развитию, совершенствованию законодательства, проведут двусторонние встречи.

«Россети» задействованы в организации надежного электроснабжения инфраструктуры ПМЭФ-2023, включая основную площадку – КВЦ «Экспофорум». Главным энергетиком форума является Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

К мероприятиям компания проложила 57 км кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, подготовила семь резервных источников электроснабжения (в сумме – более 2,3 МВт) и источники бесперебойного питания (более 3 МВА). В готовности находятся 105 бригад Группы «Россети» (402 энергетика и 105 ед. техники).

С 12 июня в КВЦ «Экспофорум» работает Ситуационно-аналитический центр ПМЭФ-2023, откуда ведется круглосуточный мониторинг электроснабжения центральной площадки форума, объектов культурной и спортивной программ, мест проживания участников, инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ, ПМЭФ-2023
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета ПМЭФ
Другие новости сюжета:
14.06.2023
Геннадий Дёгтев: ОЭЗ "Технополис Москва" и Фонд "Сколково" заключили соглашение о сотрудничестве
17.06.2022
В экономику Сочи инвестируют 154 млрд рублей по итогам ПМЭФ
14.06.2022
На ПМЭФ-2022 пройдет Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике
17.06.2022
Росатом и "Красцветмет" начинают сотрудничество в сфере извлечения редких и редкоземельных металлов и разработки новых материалов
23.05.2022
ПМЭФ-2022 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно