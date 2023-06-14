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"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" обеспечивает процесс добычи ископаемых руд безопасным и качественным кабелем

14 июня 2023, 16:45 421 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принял участие в нескольких крупнейших отраслевых выставках, главной темой которых стали добыча газа, угля и других полезных ископаемых. Завод представил наиболее востребованные, а также недавно разработанные и запущенные в серийное производство новые специализированные кабели – шахтные.

Шахтные кабели применяются как при добыче руд открытым способом, так и внутри шахт. Также кабели служат для подключения движущихся механизмов и агрегатов к системам электроснабжения, обеспечивая их надежную и бесперебойную работу.

К шахтным кабелям из-за суровых условий эксплуатации предъявляются особые требования: при повреждении кабель должен обеспечить мгновенное отключение системы электроснабжения, чтобы предотвратить короткое замыкание и взрыв рудного метана. Поэтому все шахтные кабели, производимые на Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», проходят многоступенчатый контроль и испытания, полностью соответствуют различным правилам и стандартам безопасности, имеют необходимые сертификаты.

Наша цель – прочно закрепиться на рынке горнорудной отрасли России и стран СНГ, обеспечив процесс добычи ископаемых руд безопасным и качественным кабелем!    

Подробнее о шахтных кабелях – в видео: https://youtu.be/wovjuX7U_as.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ШАХТНЫЕ КАБЕЛИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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