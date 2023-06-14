«Россети Ленэнерго» и Московский физико-технический институт (МФТИ) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве для реализации совместных научных, образовательных и инновационных проектов, а также подготовки кадров для электроэнергетики.

Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и ректор МФТИ, доктор физико-математических наук Дмитрий Ливанов.

В рамках соглашения стороны договорились о развитии всестороннего сотрудничества для решения приоритетных задач в области модернизации электроэнергетической отрасли и ее качественного кадрового обеспечения.

«МФТИ – давний и надежный партнер нашей компании. Предыдущий опыт сотрудничества в области реинжиниринга процесса технологического присоединения позволил ощутимо сократить время подключения новых потребителей к сетям компании. Актуальные задачи, стоящие перед энергетиками в настоящее время, требуют высокого уровня подготовки специалистов, постоянного развития компетенций и профессиональных навыков. Уверен, что углубление и расширение совместной работы позволит вывести подготовку кадров на качественно новый уровень, отвечающий современным потребностям электросетевого комплекса», – отметил генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Кроме того, стороны договорились о реализации инновационных проектов и сотрудничестве в научно-практических сферах: проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание технологических площадок для апробации передовых систем и комплексов, издание справочной тематической литературы.

Также соглашение предполагает создание на базе вуза экспертной площадки по вопросам перспективного развития электроэнергетики, расширение необходимой лабораторной базы и инфраструктуры МФТИ, а также обмен научно-технической информацией.

«Старт сотрудничества МФТИ с «Россети Ленэнерго» был дан несколько лет назад в совместном проекте по оптимизации бизнес-процесса технологического присоединения к электрическим сетям, сегодня эта задача успешно решается сетевыми энергокомпаниями РФ. На данный момент возникли новые задачи и взаимный интерес возобновить сотрудничество для совместной работы по обучению и повышению квалификации отраслевых специалистов, разработке методологии и инструментов оценки качества их подготовки, кадровому обеспечению образовательной деятельности и учебной базы «Россети Ленэнерго», а также популяризации отраслевых профессий», - рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

МФТИ – один из ведущих технических вузов России, входит в рейтинги лучших университетов мира. Институт проводит обучение фундаментальной и прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии, компьютерным технологиям и другим естественным и точным наукам. История сотрудничества учебного заведения и электросетевой компании насчитывает несколько лет – стороны реализовали совместный проект по улучшению процедур технологического присоединения, который впоследствии был успешно тиражирован в другие дочерние компании Группы «Россети».