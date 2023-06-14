«Россети Тюмень» завершили плановые работы на подстанции 110 кВ «Соболиная» в ХМАО-Югре. Питающий центр снабжает электроэнергией деревообрабатывающее предприятие крупнейшего производителя ЛДСП в Уральском федеральном округе. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила около 2 млн рублей.

На подстанции специалисты выполнили ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и заменили фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на полимерные. Новые устройства обладают повышенной прочностью, влагостойкостью и имеют меньший вес, что облегчает их монтаж. Для проведения работ «Россети Тюмень» привлекли автокран грузоподъемностью более 25 тонн. Плановые мероприятия на питающем центре завершились высоковольтными испытаниями.

Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения 1,5 тысячи жителей города Советского и предприятия «Югорского лесопромышленного холдинга», который является ведущим участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России.