15 июня 2023 года генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев принял участие в сессии «Северный морской путь: Новые вызовы», которая прошла в рамках ПМЭФ-2023.

В ходе сессии было выделено новое значение Северного морского пути (СМП) как важнейшей транспортной магистрали, связывающей воедино огромные пространства арктических территорий России, соединяющей Северо-запад и Дальний Восток страны. За последний год Севморпуть открыл новое окно возможностей для развития российских территорий и укрепления партнерских отношений с дружественными странами.

«Мировая логистика всегда стремится к балансу безопасности, устойчивости и эффективности. Но за последние несколько лет произошли и происходят события, которые меняют как миропорядок, так и мировую логистику. В таких условиях безопасность и устойчивость становятся очевидными приоритетами. СМП становится уникальным новым маршрутом, и мы видим особенно в текущих условиях очень большой потенциал для сотрудничества с дружественными странами по развитию транзитного грузопотока и уже ведем соответствующую работу», - сказал Алексей Лихачев.

На сессии было отмечено, что СМП переживает импульс развития благодаря добычным, инфраструктурным, логистическим проектам. В последнее десятилетие произошли кардинальные изменения благодаря проектам «Норникеля», «Новатэка», «Газпром нефти», которые построили флот высокого арктического класса, что сделало Северный морской путь эффективным и безопасным, сформировалась круглогодичная навигация в Западной части СМП, так как такие суда могут ходить в определенных ледовых условиях без ледокола.

«В прошлом году по поручению Президента РФ кроме ледокольной логистики в полномочия Росатома вошло управление морским движением по СМП. Главсевморпуть осуществляет координацию всего плавания: выдача разрешений, контроль за исполнением, прокладка маршрутов для всех судов, которые работают на СМП», - отметил Алексей Лихачев.

Участники дискуссии согласились, что арктические проекты - это огромный фактор развития экономики РФ. Новатэк, Роснефть, Газпромнефть, Норникель значительную часть развития СМП тянут, строя флот, участвуя в создании систем связи.

«У этой задачи - огромная перспектива. «Этот транспортный коридор надо использовать как механизм связывания территорий. Эта задача вдохновляет. Мы понимаем, что серьезно можем улучшить и инвестиционный климат, и качество жизни людей», - подчеркнул глава Росатома.

Были обсуждены задачи создания глобального логистического коридора, перевода десятков миллионов тонн транзита через более короткий и более эффективный путь. Участники сессии обсудили также задачи поиска новой модели судоходства, предполагающее круглогодичную навигацию в восточном секторе СМП.

Алексей Лихачев заявил о важности стабильного энергоснабжения:

«В Певеке не первый год работает первая в мире плавучая АЭС. На Чукотке Баимская зона запросила уже 4 малых АЭС. Ожидаем заказов еще примерно на 15 энергоблоков. Мы попали в точку. Плавучее решение очень востребовано в условиях современной Арктики».

В свою очередь главный исполнительный директор DP World султан Ахмед Бин Сулайем отметил:

«Проект развития Северного морского пути имеет огромный потенциал, при этом важно определить, что именно необходимо предпринять для его успешной реализации. Среди основных мер, которые нужно осуществить: обеспечение поддержки проекта клиентами, развитие инфраструктуры и информирование клиентов об экологических исследованиях. Я уверен, что благодаря участию и поддержке многочисленных заинтересованных сторон грузовладельцы смогут по достоинству оценить экономическую выгоду проекта и план по его реализации. Это будет способствовать выстраиванию доверительных отношений с общественностью и тому, что СМП в скором времени станет альтернативой существующим популярным маршрутам между Европой и Азией».

Госкорпорация «Росатом» с 2018 года определена инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП) и отвечает за организацию судоходства на СМП, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях. Корпорация является куратором двух федеральных проектов «Развитие Северного морского пути» и «Северный морской путь — 2030», участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 года, а также инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства РФ. В контур дирекции СМП Госкорпорации «Росатом» входят ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Гидрографическое предприятие» и ФГБУ «ГлавСевморпуть».

ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» (ФГБУ «ГлавСевморпуть») было создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 2019-р. Основной целью создания управления является организация плавания судов в акватории Северного морского пути (СМП). ФГБУ «ГлавСевморпуть» решает следующие задачи: - обеспечение организации ледокольной проводки судов и проводки судов по маршрутам плавания в акватории СМП, а также разработка маршрута плавания судов и осуществление расстановки судов ледокольного флота в акватории СМП с учетом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки в акватории СМП; - выдача, приостановление, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории СМП, внесений изменений в такие разрешения. Для решения этих задач управление осуществляет расстановку судов ледокольного флота в акватории СМП; мониторинг движения судов в акватории СМП; предоставляет информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП; получает информацию от судов, находящихся в акватории СМП.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по Северному морскому пути имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Росатома принимают активное участие в этой работе.