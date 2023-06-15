"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и завод "Красное Сормово" подписали контракт на строительство серии из 34 сухогрузов проекта RSD59 в ходе Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Контракт подписан в рамках реализации инвестпроекта ГТЛК по обновлению водного транспорта России с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что сухогрузы будут переданы ГТЛК тремя партиями: 10 судов - до конца 2024 года, 12 судов - до конца сентября 2025 года и еще 12 судов - до конца января 2027 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, это самая большая серия строительства судов за всю историю ОСК.

"Эти 34 сухогруза призваны качественно обновить численность флота и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними водными путями. Также при проектировании данных судов максимально будут использоваться отечественное судовое оборудование и комплектующие" - приводятся слова Мантурова в сообщении Минпромторга.

Инвестпроект ГТЛК по обновлению водного транспорта с использованием средств ФНБ предусматривает строительство и передачу в лизинг 260 судов разных типов в 2024-2028 годах. Инвестиции в проект составят 231 млрд рублей, 136 млрд рублей из которых - средства из ФНБ и 95 млрд рублей - заемное финансирование.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.