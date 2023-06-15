Логистический кластер планируется построить в Солнечногорске

Крупный логистическй кластер, состоящий из оптово-распределительных и низкотемпературных производственно-складских комплексов по хранению и обработке сельскохозяйственной продукции и лругих товаров, планируют построить в Солнечногорске. Реализация проекта, соглашение по которому было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в перспективе проект позволит создать около 1 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что соглашение заключено между правительством Московской области и ГК "Мультиколд". Подписи под документом поставили губернатор региона Андрей Воробьев и учредитель группы компаний Малхаз Аллазов.

"Кластер будет состоять из оптово-распределительных и низкотемпературных производственно-складских комплексов по хранению и обработке сельскохозяйственной продукции, продуктов и других товаров. Здесь смогут одновременно находиться 10 тыс. ж/д контейнеров, объем хранения с учетом существующих и строящихся складов достигнет 170 тыс. паллетомест. Также построят таможенный терминал для развития экспортных и импортных поставок железнодорожным транспортом. Для этого обустроят отдельный съезд - данный проект планируется реализовать совместно с РЖД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под строительство кластера подобрана площадка вблизи деревни Радумля в Солнечногорском округе. Проект будет реализован в течение 30-38 месяцев в три этапа. Суммарный объем инвестиций составит 5,7 млрд рублей, кроме того, 2 млрд рублей будет затрачено на вынос газовых сетей и расширение инфраструктуры железнодорожной станции Поварово-2.

"Столичный регион - центр деловой жизни, крупнейший международный транспортный хаб. В Подмосковье находятся ключевые элементы транспортной системы страны, дороги, аэропорты. Это все позволяет развивать логистику и дистрибуцию. У нас уже действует ряд крупных контейнерных терминалов - в Истре, Орехово-Зуеве, Подольске, Рузе, Наро-Фоминском, Богородском округах. Вместе с тем есть запрос на новые мощности. Сегодня мы подписали соглашение с ГК "Мультиколд". Инвестор намерен построить в Солнечногорске не просто терминально-логистический комплекс, а целый кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней, железнодорожной веткой. Продукция отсюда будет расходиться по всему Подмосковью, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья: в Китай, Индию, Иран, Юго-Восточную Азию - и обратно. Все это критически важно для бизнеса, для новых инвесторов. Плюс регион получит порядка 1 тыс. рабочих мест", - процитировали в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.