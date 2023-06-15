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Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия, и крупнейший российский производитель оборудования для возобновляемой энергетики «Юнигрин Энерджи» подписали меморандум о взаимопонимании по реализации совместных проектов в области солнечной энергетики на полях ПМЭФ-2023.
Подписи под документом поставили глава энергетического бизнеса, операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.
В рамках сотрудничества компании рассмотрят проект расширения Абаканской СЭС в Республике Хакасия с 5,2 МВт до 25 МВт на российском оборудовании, а также проанализируют возможность строительства новых солнечных электростанций в других регионах присутствия Эн+ — Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Стороны дополнительно изучат вопрос использования солнечной генерации для собственных нужд энергетических и промышленных объектов Эн+.
Глава энергетического бизнеса, операционный директор Эн+ Михаил Хардиков отметил:
«Эн+ ставит перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности. Группа имеет в портфеле проекты как в солнечной, так и в ветряной, и малой гидроэнергетике. Соглашение с «Юнигрин Энерджи» позволит не только решить поставленные перед компанией задачи, но и обеспечить новых потребителей «зеленой» энергией, поддержать развитие возобновляемой энергетики в России».
Генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай добавил:
«Мы приветствуем проекты, способствующие новым вводам солнечной генерации в России, и готовы обеспечить Эн+ всем необходимым оборудованием, произведенным в России. Уверен, что развитие солнечной генерации обеспечит положительные эффекты для всех промышленных потребителей электроэнергии в Сибири».
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