Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия, и крупнейший российский производитель оборудования для возобновляемой энергетики «Юнигрин Энерджи» подписали меморандум о взаимопонимании по реализации совместных проектов в области солнечной энергетики на полях ПМЭФ-2023.

Подписи под документом поставили глава энергетического бизнеса, операционный директор Эн+ Михаил Хардиков и генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

В рамках сотрудничества компании рассмотрят проект расширения Абаканской СЭС в Республике Хакасия с 5,2 МВт до 25 МВт на российском оборудовании, а также проанализируют возможность строительства новых солнечных электростанций в других регионах присутствия Эн+ — Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Стороны дополнительно изучат вопрос использования солнечной генерации для собственных нужд энергетических и промышленных объектов Эн+.

Глава энергетического бизнеса, операционный директор Эн+ Михаил Хардиков отметил:

«Эн+ ставит перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности. Группа имеет в портфеле проекты как в солнечной, так и в ветряной, и малой гидроэнергетике. Соглашение с «Юнигрин Энерджи» позволит не только решить поставленные перед компанией задачи, но и обеспечить новых потребителей «зеленой» энергией, поддержать развитие возобновляемой энергетики в России».

Генеральный директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай добавил: