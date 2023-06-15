15 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона.



Глава «Россети Северо-Запад» рассказал губернатору региона, что в 2023 году компания планирует завершить строительство подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК.



Также «Россети Северо-Запад» отремонтируют 1,6 тыс. км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменят более тысячи изоляторов, расчистят 6 тыс. гектаров просек воздушных линий.



Компания реконструирует 3 подстанции 110 кВ – «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА». Работы повысят надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки.

«Мы ведем системную работу по повышению надежности электроснабжения в Псковской области. В 2023 году вложим в электросетевую инфраструктуру региона 2,5 млрд рублей. Хочу заверить, что в полном объеме исполним инвестиционную и ремонтную программы», – отметил Артем Пидник.