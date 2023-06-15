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«Россети Северо-Запад» вложат 2,5 миллиарда рублей в электросетевую инфраструктуру Псковской области в 2023 году

15 июня 2023, 15:30 186 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax-russia.ru
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15 июня 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона.

Глава «Россети Северо-Запад» рассказал губернатору региона, что в 2023 году компания планирует завершить строительство подстанции 110 кВ для новой площадки Великолукского агропромышленного холдинга — третьей по величине компании России в сфере АПК.

Также «Россети Северо-Запад» отремонтируют 1,6 тыс. км линий электропередачи, 30 трансформаторных подстанций, заменят более тысячи изоляторов, расчистят 6 тыс. гектаров просек воздушных линий.

Компания реконструирует 3 подстанции 110 кВ – «Опочка», «Струги Красные» и «ВЗЩА». Работы повысят надежность электроснабжения Опочецкого, Струго-Красненского районов и города Великие Луки.

«Мы ведем системную работу по повышению надежности электроснабжения в Псковской области. В 2023 году вложим в электросетевую инфраструктуру региона 2,5 млрд рублей. Хочу заверить, что в полном объеме исполним инвестиционную и ремонтную программы», – отметил Артем Пидник.

«Россети Северо-Запад» в последние годы провели большую работу в Псковской области по повышению надежности электроснабжения и развитию электросетевой инфраструктуры. Будем и дальше работать в плотном контакте с компанией для улучшения качества жизни в регионе», – отметил Михаил Ведерников.

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, ПМЭФ
Отрасль: Электроэнергетика Электроэнергетика 

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